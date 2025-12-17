Савјет министара: За деминирање 650.000 КМ

Извор:
Савјет министара данас је донио одлуку о расподјели 650.000 КМ у овој години за пројекте из вишегодишњег пројекта суфинансирања трошкова деминирања у БиХ од 2025. до 2027, од по 130.000 КМ за Зворник и Трново у Републици Српској.
Одлука је усвојена на ванредној телефонској сједници са девет гласова, док један члан Савјета министара није искористио могућност гласања, саопштено је из Савјета министара.
Од укупно расположивих средства за пројекте из вишегодишњег пројекта суфинансирања трошкова деминирања у БиХ, која се додјељују из буџета Министарства цивилних послова у Савјету министара, општини Трново и граду Зворник додијељено је по 130.000 КМ, по 97.500 КМ општини Бугојно и граду Босанска Крупа, по 81.000 КМ Посавском кантону и општини Кисељак, те 33.000 КМ општини Равно.
Средства за суфинансирање пројеката из области противминског дјеловања распоређују се на приједлог Центра за уклањање мина у БиХ, при чему се општина, односно град обавезује да обезбиједи средства у износу најмање 30 одсто средстава додијељених одлуком Савјета министара.
Раније је Савјет министара усвојио одлуку о одобравању вишегодишњег пројекта суфинансирања трошкова деминирања за период 2025-2027. године, укупно вриједног два милиона КМ /у 2025. и 2026. по 650.000 КМ и у 2027. години 700.000 КМ, чиме је потврђена опредијељеност за убрзање процеса чишћења минских подручја у БиХ.
