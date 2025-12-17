Шеранић: Планирано доношење новог закона о дјечијој заштити

Извор:
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је да ће се у наредној години ићи у доношење новог закона о дјечијој заштити са аспекта релевантних процјена статуса дјеце са развојним поремећајима.
Шеранић је навео да су у том смуслу прикључене и активности акције "С љубављу храбрим срцима" кроз оснивање центара за специјалистичке услуге у области социјалне заштите које би се бавиле тим процјенама.
"Са тог аспекта дефинисали бисмо начин уласка у категоризацију односно остваривања права по новом механизму процјене а то је међународна класификација функционалности", рекао је Шеранић данас у Бањалуци одговарајући на новинарска питања након представљања резултата поводом 100 дана рада Владе Српске.
Он је рекао да ће се вјероватно радити и на измјени Закона о социјалној заштити и устврдити ново право које ће се тицати особа које наврше 30 година а имају потребу за продуженим његовањем.
