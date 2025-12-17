Logo
Шеранић: Планирано доношење новог закона о дјечијој заштити

Извор:

АТВ

17.12.2025

16:23

Коментари:

0
Ален Шеранић
Фото: АТВ

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је да ће се у наредној години ићи у доношење новог закона о дјечијој заштити са аспекта релевантних процјена статуса дјеце са развојним поремећајима.

Шеранић је навео да су у том смуслу прикључене и активности акције "С љубављу храбрим срцима" кроз оснивање центара за специјалистичке услуге у области социјалне заштите које би се бавиле тим процјенама.

Петар Ђокић

Република Српска

Ђокић: Испуњени услови за пренос концесије у Угљевику

"Са тог аспекта дефинисали бисмо начин уласка у категоризацију односно остваривања права по новом механизму процјене а то је међународна класификација функционалности", рекао је Шеранић данас у Бањалуци одговарајући на новинарска питања након представљања резултата поводом 100 дана рада Владе Српске.

Он је рекао да ће се вјероватно радити и на измјени Закона о социјалној заштити и устврдити ново право које ће се тицати особа које наврше 30 година а имају потребу за продуженим његовањем.

Ален Шеранић

dječija zaštita

18

28

Хоће ли Блануша на чело странке: Ево када СДС бира предсједника

18

21

Пољопривредници задовољно трљају руке: Упркос суши, овогодишњи приноси одлични

18

18

СДС одлучио: Блануша кандидат и на наредним изборима

18

11

Цеца оштро запријетила у Звездама Гранда

18

09

Крај децембра мијења све: Ова 4 знака неће знати гдје да ставе сав новац

