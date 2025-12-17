Додик: Из Америке смо добили стратегију која обећава

17.12.2025
16:13
Коментари:4
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас да је из САД добијена стратегија која обећава и упућује на то да се у БиХ може договорити ако се то хоће, иначе ће БиХ утихнути, неће ни постојати.
Додик је рекао да је то то и да ће постојати оно што може да функционише, а једина то може Република Српска, јер само она функционише.
"Када сам једном међу највећим свјетским политичарима у овом тренутку објашњавао ситуацију у БиХ и када је он извршио увид у стање у БиХ, упитао ме колико сам година на власти и када сам рекао да 23 године водим Републику Српску, његово сљедеће питање било је: 'Како ниси полудио од тих сталних препрека?' У БиХ се се стално нешто дешава, неке подвале, никако нешто нормално", истакао је Додик.
Он је изјавио новинарима у Добоју да је Српска 2013. године тужила ФБиХ, те да је Суд БиХ утврдио да је ФБиХ дужна Републици Српској 53 милиона КМ.
"Узели су нам и више тада, те 2013. године. И сваке године, од 2013. до данас, Суд пролонгира наплату та 53 милиона КМ. Не требам рећи шта је 53 милиона било 2013. и шта је данас, да је то сасвим нешто различито. Они би то задржали да Суд нама блокира. То говори да је БиХ немогућа земља", рекао је Додик.
Додик је изјавио да му је јасно да је бошњачкој политичкој елити споран у свему, а не само као лидер партије, али да ће, без обзира на то, наставити борбу за основне политичке циљеве који су везани за Републику Српску.
Додик је новинарима у Добоју рекао да то да је он предсједник СНСД-а никад није ни било спорно, али да се неки "стало играју правосуђа".
"Ево, они су сада измисли причу да сам ја ту као нешто као споран, сада и као предсједник партије. Према томе, то је њихова игра, немам ја с њима ништа", рекао је Додик, коментаришући чињеницу да Основни суд у Бањалуци није примио жалбу на одлуку којом је одбачен приједлог ЦИК БиХ да буде избрисан из регистра као предсједник СНСД-а.
Додик је поручио да остаје усмјерен ка Републици Српској.
"А то тамо, замешатељство које долази из Сарајева, то припада њиховој чаршији, њиховим карактерима. Дакле, суд се користи ту као политичко средство за покушај елиминације", рекао је Додик.
Додик је истакао да је бошњачка политичка елита незадовољна јер је мислила да ће пресуда њему кроз намјештени вануставни политички процес на бази одлуке само једног човјека бити основ за елиминацију и политичку борбу против других представника Срба у БиХ.
"Да је државе БиХ, они би одбацили такву могућност да се путем лажних прописа наметне та врста наратива. То наравно није завршено. И они су очекивали да ћу ја рећи - `па добро, више ми је доста и СНСД-а и Републике Српске`. Пошто ја то нисам рекао, доказао сам да мени није најважније да имам формалну функцију него да имам политички ангажман заједно са овим људима који неће никад напустити. И борићу се са њима за наше основне циљеве који су везани за Републику Српску, Добој и сваку нашу кућу овде које живе", поручио је Додик.
Додик је поручио да је Добој у приоритету инвестиционих захвата у Републици Српској и најавио капитална улагања у овај град у износу од 10 до 15 милиона КМ.
Додик је рекао да су улагања потребна Добоју како би наставио успјешан пут развоја.
Он је поручио да Добој има пажњу са највишег институционалног нивоа и изразио задовољство што је посјетио овај град и чланове Градског одбора СНСД-а.
"Задовољство ми је што сам овдје данас међу нашим вриједним активистима који политички ангажман схватају као општедруштвено прихватљиво дјеловање и обезбјеђује добру позицију за сам град Добој, и то се показало", изјавио је новинарима Додик.
Он је истакао да чланови добојског СНСД-а живе са својим народом и разумију његове проблеме који су друштвени, због чега је захвалан, као и за предан рад и организацију за већ предстојеће изборе.
"Без обзира на разноразне јавне наративе, које покушавају да наметну, апсолутно је јасно да Добој годинама показује да је наша партија јединствено ткиво овог народа и да ће то и остати", поручио је Додик.
Он је похвалио руководство добојског СНСД-а на челу са Обреном Петровићем.
Члан Главног одбора СНСД-а из Добоја Борис Јеринић захвалио је члановима ове странке из Добоја који су у протеклих мјесец дана изнијели терет убједљиве побједе кандидата СНСД-а Синише Карана на пријевременим предсједничким изборима у Републици Српској.
"Радује ме што смо увијек сложни и јединствени и да показујемо импозантну снагу у Добоју, јер само тако можемо ићи напријед", рекао је Јеринић и изразио задовољство што су на том путу увијек имали подршку предсједника СНСД-а Милорад Додика.
Он је поручио да се заједничке активности настављају како би Добој и Република Српска били боље и лепше мјесто за живот свих њених грађана.
