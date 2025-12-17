Ратко Јокић умјесто Горана Селака у бањалучкој Скупштини

Извор:
Одборничко мјесто Горана Селака у бањалучкој Скупштини, данас је званично преузео Ратко Јокић и положио заклетву.
Ратко Јокић, кадар СПС-а и директор “Депота”, замијениће у Скупштини града Бањалука Горана Селака, иначе предсједника поменуте партије, који је именован за министра правде у Влади Републике Српске
Ново именовање бањалучки одборници су једногласно подржали и честитали Јокићу.
Тиме је данашње засједање и завршено, а наставак сједнице бањалучке Скупштине заказан за сутра.
