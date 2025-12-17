Logo
Ратко Јокић умјесто Горана Селака у бањалучкој Скупштини

Извор:

АТВ

17.12.2025

16:05

Коментари:

0
Скупштина Града Бањалука
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Одборничко мјесто Горана Селака у бањалучкој Скупштини, данас је званично преузео Ратко Јокић и положио заклетву.

Ратко Јокић, кадар СПС-а и директор “Депота”, замијениће у Скупштини града Бањалука Горана Селака, иначе предсједника поменуте партије, који је именован за министра правде у Влади Републике Српске

Ново именовање бањалучки одборници су једногласно подржали и честитали Јокићу.

Тиме је данашње засједање и завршено, а наставак сједнице бањалучке Скупштине заказан за сутра.

Тагови:

Бањалука

Горан Селак

Ратко Јокић

Коментари (0)
