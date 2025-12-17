Погинуо фудбалер у стравичној несрећи

17.12.2025
Енглески фудбалер Итан Меклеод (21) трагично је изгубио живот у саобраћајној несрећи која се догодила на аутопуту М1.
Млади офанзивац се враћао са гостовања Бедфорд Тауну, када је око 22.40 часова, у близини Нортхемптона, његов бели аутомобил марке „Мерцедес“ слетио са коловоза и ударио у металну заштитну ограду.
Упркос брзој реакцији Хитне помоћи и полиције, Меклеод преминуо на лицу мјеста. Због несреће је аутопут М1 био затворен током ноћи, а саобраћај је поново успостављен тек у јутарњим сатима.
Меклеод је прошао омладинску школу Вулверхемптона, а током каријере наступао је углавном у нижелигашким клубовима.
Посљедњи клуб за који је играо био је Маклесфилд, који се званичним саопштењем опростио од фудбалера и упутио саучешће његовој породици и пријатељима.
"Вијест о Итановој смрти сломила је цијели клуб. Ријечи не могу да опишу тугу и губитак који осјећамо. Његово наслеђе никада неће избледети и заувијек ће живјети у нашим срцима. Он је био изузетно талентован и веома цењен члан нашег првог тима, момак који је имао читав живот пред собом. Али, прије свега, његова заразна личност освајала је свакога ко га је упознао", написали су представници овог клуба на свом "Инстаграм" профилу, пише Спортињо.
