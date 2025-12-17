Logo
Цвијановић: Резултати избора показали - народ жели да нови предсједник буде Каран

Извор:

РТРС

17.12.2025

17:08

Коментари:

7
Цвијановић: Резултати избора показали - народ жели да нови предсједник буде Каран
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Резултати пријевремених избора за предсједника Републике Српске показали су да народ жели да нови предсједник буде Синиша Каран, изјавила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Она сматра да је одуговлачење Централне изборне комисије БиХ да објави резултате пријевремених избора неприхватљиво и ствара конфузију.

Говорећи о пријевременим изборима за предсједника Српске, Цвијановићева је истакла да су то били наметнути избори јер су грађани Српске прије три године изразили свој став и рекли ко је предсједник на мандат од четири године, али у оваквој држави све је могуће и дешавају се ствари мимо закона и устава. Навела је да је неприхватљиво одуговлачење ЦИК-а око објављивања коначних резултата, јер је потпуно јасно да је народ изабрао Синишу Карана за предсједника Српске.

Ф​атима Бош

Свијет

Славље се "отело" контроли: Мис универзума одбила да сиђе са бине

"Ови избори су били вјештачки наметнути, за чиме није било потребе. Грађани су гласали прије три године и јасно изразили став, а нису били испуњени услови који су предвиђени за престанак мандата. Међутим, у овој држави много тога се дешава на чудан начин. Ово је била таква ситуација", поручила је Цвијановићева.

Додала је да је ову причу проузроковала чињеница да је у БиХ и даље Кристијан Шмит, који је наметнуо кривични закон.

"И онда смо посљедично имали необичан и неприхватљив судски поступак, гдје је суд поступао по амандманима које је наметнуо странац. Имали смо читаву ујдурму, другостепену пресуду, расписивање избора. Дакле, цијела година је протекла у драматичном миљеу", додаје Цвијановић.

Каже, да сада кад је став СНСД-а био став СНСД-а је био да се избори не одржавају, јер је воља гласача изражена прије три године, те кад су позвали одређене партије да крену у заједничку борбу, нису постигли договор.

"Сада, када смо у ситуацији да смо ушли у изборе, став СНСД-а је био да се избори не одржавају, јер је воља гласача изражена прије три године. Након тога позвали смо одређене партије да кренемо у заједничку борбу, да покажемо да су политизоване многе институције. Како нисмо постигли договор, ушли смо у изборе у ненормалним условима, са ненормалним временским околностима", додаје Цвијановић.

Hapšenje, lisice

Хроника

Због 15 кила дроге ухапшен Елмедин Гаришић: Раније осуђиван у случају убиства Фариса Пендека

Истиче да је то све изгледало мучно, те да се на крају дошло до тога да је кандидат јасно изабран вољом гласача.

"Држала се тензија око поновног бројања и контролисања, што улива неповјерење грађанима и гласачима. То су ствари на којима се мора порадити, али у свим ненормалним околностима постоји једна нормална чињеница, а то је да је Каран изабран за предсједника, чак и у оваквим околностима", истиче Цвијановић за РТРС.

Жељка Цвијановић

Синиша Каран

Пријевремени избори 2025

Коментари (7)
