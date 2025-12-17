Logo
Због 15 кила дроге ухапшен Елмедин Гаришић: Раније осуђиван у случају убиства Фариса Пендека

Аваз

17.12.2025

17:01

0
Због 15 кила дроге ухапшен Елмедин Гаришић: Раније осуђиван у случају убиства Фариса Пендека
Фото: Pexels

Полицијски службеници Федералне управе полиције данас су на подручју Кантона Сарајево реализовали вишемјесечну акцију кодног имена "Авенија", том приликом слободе су ухапсили особу иницијала Е.Г. (1987).

Како је незванично потврђено за "Аваз" ријеч је Елмедину Градишићу, који је раније осуђен за помагање Адему Шуману након што је убио Фариса Пендека.

Он се сумњичи за почињење кривичних дјела "Неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога".

Он је такође осуђен на једну годину затвора за кривично дјело за “Помоћ починиоцу након почињења кривичног дјела" у предмету убиства Фариса Пендека.

Приликом реализације извршен је претрес лица, стана и возила, којом приликом је пронађено и одузето око 10 килограма материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу Амфетамин, око 5 килограма материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу Канабис, фалсификовани документ Републике Словеније, ваге за прецизно вагање, прибор за паковање, већи број мобилних телефонских апарата као и други предмети који се могу довести у везу с извршењем наведеног кривичног дјела.

Он је је ради криминалистичке обраде спроведено у службене просторије Федералне управе полиције гдје ће уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предат надлежном Тужилаштву.

Дрога

хапшење

