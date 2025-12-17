Расвијетљено разбојништво из 2022: На Бадњи дан претукли и опљачкали људе

Аутор:Стеван Лулић
В.П. из Дервенте и М.Т. из Посушја ухапшени су због сумње да су у Добоју претукли и опљачкали људе на Бадњи дан 2022. године.
Они се сумњиче за Кривично дјело "Разбојништво".
"За наведена лица постоји основ сумње да су са још једним лицем, 06.01.2022. године, на подручју града Добоја физички напали оштећена лица у дворишту породичне куће, нанијевши им тешке тјелесне повреде, након чега су пријетњом по живот и тијело од истих отуђили одређен износ новца", саопштено је из Полицијске управе Добој.
В.П. је уз Извјештај о извршеном кривичном дјелу "Разбојништво“ предато у надлежност Окружног јавног тужилаштва Добој.
