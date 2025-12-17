Logo
Large banner

Расвијетљено разбојништво из 2022: На Бадњи дан претукли и опљачкали људе

Аутор:

Стеван Лулић

17.12.2025

15:32

Коментари:

0
Расвијетљено разбојништво из 2022: На Бадњи дан претукли и опљачкали људе
Фото: ATV

В.П. из Дервенте и М.Т. из Посушја ухапшени су због сумње да су у Добоју претукли и опљачкали људе на Бадњи дан 2022. године.

Они се сумњиче за Кривично дјело "Разбојништво".

"За наведена лица постоји основ сумње да су са још једним лицем, 06.01.2022. године, на подручју града Добоја физички напали оштећена лица у дворишту породичне куће, нанијевши им тешке тјелесне повреде, након чега су пријетњом по живот и тијело од истих отуђили одређен износ новца", саопштено је из Полицијске управе Добој.

В.П. је уз Извјештај о извршеном кривичном дјелу "Разбојништво“ предато у надлежност Окружног јавног тужилаштва Добој.

Подијели:

Тагови:

razbojništvo

napad

Полиција

Doboj

Добој

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дјевојчица (12) због грипа завршила у коми

Здравље

Дјевојчица (12) због грипа завршила у коми

3 ч

0
Српски бренд затвара све радње

Економија

Српски бренд затвара све радње

3 ч

0
Почео састанак Додика са представницима добојског СНСД-а

Република Српска

Почео састанак Додика са представницима добојског СНСД-а

3 ч

0
Фирма из БиХ основана почетком године производи дијелове за Бентли

Економија

Фирма из БиХ основана почетком године производи дијелове за Бентли

3 ч

0

Више из рубрике

Откривена 43 мигранта код Градишке

Хроника

Откривена 43 мигранта код Градишке

4 ч

0
Жена слетјела у Врбас у Зеленковцу, извучен аутомобил из ријеке

Хроника

Жена слетјела у Врбас у Зеленковцу, извучен аутомобил из ријеке

7 ч

0
Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац

Хроника

Лопов претукао радницу у мјењачници, па украо новац

1 д

0
Удес код Бањалуке

Хроника

Тежак удес код Бањалуке - ауто на крову поред пута

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

21

Пољопривредници задовољно трљају руке: Упркос суши, овогодишњи приноси одлични

18

18

СДС одлучио: Блануша кандидат и на наредним изборима

18

11

Цеца оштро запријетила у Звездама Гранда

18

09

Крај децембра мијења све: Ова 4 знака неће знати гдје да ставе сав новац

18

07

САД би могле напасти Русију у једном случају: Процурио нови мировни план

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner