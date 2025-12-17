Logo
Фирма из БиХ основана почетком године производи дијелове за Бентли

Агенције

17.12.2025

15:21

Фирма (ЈФБ), основана почетком 2025. године, у Новом Травнику производи металне дијелове за водеће произвођаче аутомобила попут Бентлија и Мерцедеса.

Производни погони простиру се на око 12.000 квадратних метара, а у њима је запослено 135 радника, саопштено је из Града Новог Травника.

"Фирма ЈФБ основана је почетком 2025. године и у власништву је њемачког инвестиционог фонда. Наша примарна дјелатност је пресовање, штанцање и ваљање метала. Сировине углавном увозимо из Италије и Словеније, а оно што овдје произведемо на крају завршава под хаубама аутомобила марки попут Бентли и Мерцедес. Нас у наредном периоду очекује снажна модернизација. Почетком 2026. године јачамо капацитете, а већ је у плану долазак машине чија вриједност премашује милион евра", казао је директор фирме ЈФБ Един Шарић.

Постројење је обишао и градоначелник Новог Травника Стјепан Дујо којем су представљени производни капацитети фирме, те планови за даљњи развој.

"Ово је показатељ како фирма планира проширење пословања. Број од 135 запослених, од којих је већина из Новог Травника, нипошто није занемарив, а посебно је симболично што се у простору некадашњег Братства, односно БНТ-а, поново чује индустријски звук. У овој зони данас послује 18 фирми, углавном из металопрерађивачког сектора и драго ми је што је ријеч о здравим и респектабилним подузећима која, попут ЈФБ-а, раде за велике и озбиљне клијенте", казао је Дујо.

Из Града истичу како у Новом Травнику данас настају дијелови који завршавају на европским путевима и свјетским ауто-путевима, те да тако овај град постаје важна карика у ланцу аутомобилске индустрије.

