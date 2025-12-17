Варнер брос ће одбити астрономску понуду Парамоунта

17.12.2025
09:30
Коментари:0
Управни одбор Варнер Брос Дискаверија могао би већ у сриједу објавити одлуку о понуди за преузимање вриједној 108,4 милијарде долара коју је поднијела Парамоунт Скајденс, при чему се очекује да ће одбор савјетовати дионичаре да гласају против понуде.
Одлука да се поново потврди понуда за откуп од Нетлифкса означила би најновији преокрет у утрци за имовину која укључује познати филмски и ТВ студио Варнер Броса, као и његову опсежну библиотеку филмова и серија, чији портфељ обухвата класике попут "Касабланка" и "Грађанина Кејн" до савремених фаворита попут "Хари Потера" и "Пријатеља". Варнер Брос посједује стриминг сервис ХБО Макс, пише Ројтерс.
Побједник ће стећи велику предност у "ратовима стриминга" осигуравањем богате библиотеке садржаја која је дуго била мета аквизиција.
Нетфликс је раније овог мјесеца изашао као побједник с понудом од 27 долара по дионици у готовини и акцијама за некабловску имовину Варнер Броса.
Генерални директор Парамоунта Давид Елисон, затим се директно обратио дионичарима Варнер Броса с понудом од 30 долара по дионици, у готовини, за цијелу компанију.
У регулаторним поднесцима Парамоунт је навео да је његова понуда супериорнија од Нетфликс и да би имала јаснији пут ка регулаторном одобрењу. Његову понуду финансира 41 милијарда долара новог капитала, који подржавају породица Елисон и РедБирд капитал, те 54 милијарде долара обавеза по основу дуга од Банк оф Америка, Сити и Аполо.
