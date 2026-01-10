Logo
Large banner

Због усташких поздрава и тужби угашена емисија "Бујица"

Извор:

Аваз

10.01.2026

15:10

Коментари:

0
Због усташких поздрава и тужби угашена емисија "Бујица"
Фото: Printscreen/Youtube

Хрватска З1 телевизија објавила је на друштвеним мрежама како се укида емитовање познате емисије "Бујица" аутора Велимира Бујанца. Како се наводи у саопштењу контроверзна емисија коју је водио Велимир Бујанец постала је превелик финансијски терет за ову медијску кућу.

Одлука о обустави донесена је због "неповољних финансијских околности" које су, према наводима телевизије, директна посљедица емитовања управо ове емисије.

Управа З1 телевизије у свом обраћању гледаоцима није скривала разлоге прекида сарадње. Наводе како је правни притисак, узрокован низом судских тужби повезаних са садржајем "Бујице", резултирао огромним трошковима. Уз то, над телевизијом виси још неколико неизвјесних судских поступака који би могли додатно угрозити пословање.

Кључни ударац финансијама

- З1 телевизији је на период од 24 мјесеца онемогућено учествовање на јавним конкурсима Агенције за електорнске медије (АЕМ), што је такође посљедица емитовања емисије Бујица. Тиме је телевизија остала без значајног дијела прихода који би, у редовним околностима, остварила - стоји у саопштењу З1 телевизије.

Иако су захвалили гледаоцима на вјерности и екипи на труду, закључили су да су "економски и други услови онемогућили даљњу реализацију овог пројекта".

Водитељ укинуте емисије, Велимир Бујанец, једна је од најполаризирајућих фигура на регионалној медијској сцени. Ријеч је о екстремном десничару који је у прошлости јавно позирао у нацистичкој униформи с кукастим крстом, што је својевремено и сам признао.

Судске пресуде

Осим политичког екстремизма, Бујанчеву биографију обиљежава и правоснажна судска пресуда. Наиме, осуђен је због плаћања услуга проституткама кокаином, што је чињеница која се често истиче у анализама његовог јавног д‌јеловања. Његова емисија годинама је била платформа за ширење говора мржње, подстицање на дискриминацију и кршење закона, због чега је З1 телевизија трпјела санкције.

Из Агенције за електроснке медије (АЕМ) потврђено је да је З1 телевизији забрањено учествовање на јавним позивима у трајању од двије године.

Ова ригорозна мјера услиједила је након низа прекршаја, укључујући и казну из јануара 2024. године. Вијеће за електронске медије (ВЕМ) тада је санкционисало телевизију јер се водитељ није оградио од усташког поздрава "За дом спремни", већ је подржавао гледаоце у таквом дискурсу.

- Спорна је чињеница да се водитељ емисије у два наврата није оградио од поздрава 'За дом спремни' већ је подржао изјаве гледатеља и својим коментарима потицао на наставак спорног дискурса - поручили су тада из ВЕМ-а, нагласивши да је одлука о санкцијама донесена једногласно.

Редакцији "Бујице" З1 је пожелио успјех на "другим медијским платформама", чиме су јасно дали до знања да за овај формат на њиховој фреквенцији више нема мјеста.

Подијели:

Таг:

Велимира Бујанца

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Линта: Домовински покрет хоће да забрани СПЦ и отме њену имовину

Регион

Линта: Домовински покрет хоће да забрани СПЦ и отме њену имовину

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Трагедија у Двору: Старац се угушио након пожара

4 ч

0
Пернар: Бошњацима је кладионица светија од вјере

Регион

Пернар: Бошњацима је кладионица светија од вјере

19 ч

0
Милановић: ЕУ мора схватити да није сила као што су то неки други

Регион

Милановић: ЕУ мора схватити да није сила као што су то неки други

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

17

Сијарто: Брисел и Кијев желе да увуку Мађарску у рат, препрека за то је Орбан

17

13

Иранке пале цигарете сликама ајатолаха Хамнеија, добиле "критике" због једне ствари

17

01

Два хороскопска знака доживјеће чудо у јануару 2026: Новац им долази на неочекиване начине

16

46

Возачи опрез: Велике гужве на граничним прелазима

16

34

Николија спаковала кофере и напустила дом: Пјевачица се огласила, Реље "нема нигдје"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner