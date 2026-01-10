Logo
Трагедија у Двору: Старац се угушио након пожара

Индекс

10.01.2026

12:44

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

У мјесту Рујевац на подручју Двора се у ноћи с четвртка на петак догодила трагедија у којој је смртно страдао 86-годишњи мушкарац. Према првим информацијама, до несрећног случаја дошло је због пожара који је изазвала електрична гријалица, објавила је сисачко-мославачка полиција.

Гријалица узрок трагедије

На мјесту догађаја обављен је увиђај у сарадњи с инспектором заштите од пожара, експлозива и оружја. Увиђајем је утврђено да се запалила електрична гријалица, што је изазвало стварање интензивног дима од којег је, највјеројатније, и дошло до гушења 86-годишњака.

Тијело преминулог мушкарца превезено је у сисачку Општу болницу гд‌је ће се обавити обдукција како би се утврдио тачан узрок смрти.

