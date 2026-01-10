Медведев и Накашима финалисти АТП турнира у Бризбејну

Извор:
Танјуг
10.01.2026
12:29
Руски тенисер Данил Медведев пласирао се у финале АТП турнира у Бризбејну, пошто је данас у полуфиналу побиједио Американца Алекса Микелсена резултатом 6:4, 6:2.
Меч је трајао сат и 44 минута. Медведев је 13. тенисер свијета, док је Микелсен 37. на АТП листи.
Микелсен је повео 2:0 у првом сету, а затим је Медведев направио преокрет и уз два брејка освојио први сет.
Руски тенисер је у другом сету два пута одузео сервис противнику и тако дошао до пласмана у финале турнира.
Пласман у финале Бризбејна изборио је и Американац Брендон Накашима, који је савладао сународника Александра Ковачевића са 7:6 (7:4), 6:4.
АТП турнир у Бризбејну се игра за наградни фонд од 800.045 долара.
