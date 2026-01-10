Logo
Медведев и Накашима финалисти АТП турнира у Бризбејну

Извор:

Танјуг

10.01.2026

12:29

Danil Medvedev US Open
Фото: Танјуг/АП

Руски тенисер Данил Медведев пласирао се у финале АТП турнира у Бризбејну, пошто је данас у полуфиналу побиједио Американца Алекса Микелсена резултатом 6:4, 6:2.

Меч је трајао сат и 44 минута. Медведев је 13. тенисер свијета, док је Микелсен 37. на АТП листи.

Микелсен је повео 2:0 у првом сету, а затим је Медведев направио преокрет и уз два брејка освојио први сет.

Руски тенисер је у другом сету два пута одузео сервис противнику и тако дошао до пласмана у финале турнира.

Пласман у финале Бризбејна изборио је и Американац Брендон Накашима, који је савладао сународника Александра Ковачевића са 7:6 (7:4), 6:4.

АТП турнир у Бризбејну се игра за наградни фонд од 800.045 долара.

