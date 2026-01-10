Алкарас срушио Синера у Сеулу

Извор:
Најбољи тенисер свијета Карлос Алкараз забиљежио је побједу против Италијана Јаника Синера у егзибиционом дуелу играном у Сеулу.
У сусрету који је више имао карактер спектакла него такмичарског меча, Алкараз је славио резултатом 7:5, 7:6(6) у два сета.
Први сет је био изједначен, али је Шпанац на крају успио да направи кључни брејк и освоји га са 7:5.
У другом сету виђен је још неизвеснији завршетак који је отишао у тај-брејк, гдје је Алкараз био бољи и завршио меч.
Овај дуел је послужио и као прилика за загревање пред Аустралијан опен, који стартује 18. јануара.
Иако овакви мечеви не доносе АТП поене и не утичу директно на ранг листе, они су постали важан дио њихове припреме, као и маркетиншки догађај који подиже интересовање за тенис прије сваког великог такмичења.
Такође, њих двојица су поделили четири милиона долара за овај дуел.
