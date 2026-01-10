Logo
Алкарас срушио Синера у Сеулу

Извор:

Б92

10.01.2026

11:09

Алкарас срушио Синера у Сеулу
Фото: Танјуг / АП

Најбољи тенисер свијета Карлос Алкараз забиљежио је побједу против Италијана Јаника Синера у егзибиционом дуелу играном у Сеулу.

У сусрету који је више имао карактер спектакла него такмичарског меча, Алкараз је славио резултатом 7:5, 7:6(6) у два сета.

Први сет је био изједначен, али је Шпанац на крају успио да направи кључни брејк и освоји га са 7:5.

У другом сету виђен је још неизвеснији завршетак који је отишао у тај-брејк, гдје је Алкараз био бољи и завршио меч.

Овај дуел је послужио и као прилика за загревање пред Аустралијан опен, који стартује 18. јануара.

Иако овакви мечеви не доносе АТП поене и не утичу директно на ранг листе, они су постали важан дио њихове припреме, као и маркетиншки догађај који подиже интересовање за тенис прије сваког великог такмичења.

Такође, њих двојица су поделили четири милиона долара за овај дуел.

(б92)

