Несрећа код Добоја: Теретњаком покосио пјешака

Аутор:

АТВ

12.03.2026

17:10

Несрећа код Добоја: Теретњаком покосио пјешака
Фото: АТВ

На подручју Добоја повријеђен је пјешак чији су иницијали М.Ђ. када га је ударило теретно возило.

Из Полицијске управе Добој речено је да је повријеђена особа ван животне опасности и збринута је у добојској болници.

Саобраћајна несрећа догодила се у 14.15, а теретним возилом “фијат” управљао је возач из општине Добој Југ чији су иницијали И.Х.

Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој.

