Несрећа код Добоја: Теретњаком покосио пјешака

На подручју Добоја повријеђен је пјешак чији су иницијали М.Ђ. када га је ударило теретно возило.
Из Полицијске управе Добој речено је да је повријеђена особа ван животне опасности и збринута је у добојској болници.
Саобраћајна несрећа догодила се у 14.15, а теретним возилом “фијат” управљао је возач из општине Добој Југ чији су иницијали И.Х.
Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој.
