Пронађено тијело мушкарца: Сумња се да је у питању Иван Вијоглава

Аутор:АТВ
12.03.2026
17:06
Коментари:0
На обали тисе пронађено је тијело мушкарца за којег се сумња да је Иван Вијоглава (35), који је нестао 3.јануара, у Адарцу код Зрењанина.
Његова мајка испричала је раније за медије да је њен син био у кафани у Адарцу са пријатељима када му се изгубио сваки траг.
"Био је са четворицом пријатеља. Они су сви отишли прије њега из кафане. Иван је остао сам са власником до фајронта. Власник ми је рекао да је затворио кафану, да је Иван отишао, али да не зна у ком правцу", прича мајка Лила.
Покушавали су да га контактирају и телефоном, али мобилни му је искључен још од нестанка.
Србија
"Наравно да смо покушавали да га зовемо. Међутим, Иванов телефон је од те ноћи нестанка угашен. Ми смо слали молбу полицији да објави нестанак. У међувремену смо се чули са свим људима који су са Иваном били у кафани, али нико ништа не зна", испричала је неутешна мајка Лила, преноси Блиц.
