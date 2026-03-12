Logo
Ухапшен службеник Посебног од‌јељења Републичког тужилаштва у Бањалуци

Службеник Посебног од‌јељења Републичког јавног тужилаштва у Бањалуци ухапшен је прије неколико тренутака, сазнаје Српскаинфо.

Ради се о дугогодишњем раднику запосленом у овом тужилаштву С.Т.

Незванично, С.Т. је ухапшен на радном мјесту.

