Службеник Посебног одјељења Републичког јавног тужилаштва у Бањалуци ухапшен је прије неколико тренутака, сазнаје Српскаинфо.
Ради се о дугогодишњем раднику запосленом у овом тужилаштву С.Т.
Незванично, С.Т. је ухапшен на радном мјесту.
