Дарко Лазић се огласио дан након што му је брат погинуо: Рођено моје...

Аутор:

АТВ

12.03.2026

16:03

Дарко и Драган Лазић
Фото: Инстаграм

Драган Лазић је изгубио живот у тешкој саобраћајној несрећи док је возио мотор, када му је пут пресјекао возач аутомобила марке "цитроен". Пјевач и његова породица су неутјешни а велика трагедија завила је у црно њихов дом.

Дарко је био изузетно близак са својим братом о чему свједоче многе њихове заједничке фотографије на којима позирају насмејани. Колика је била братска љубав говори и Даркова изјава у којој је описао да је скоро уживао са својим братом али и да је био забринут када га није дуго било да би би касније страшну вијест сазнао од пријатеља.

Сада се Дарко огласио на друштвеним мрежама те се обратио свим пријатељима, породици и онима који га знају обавијестивши их о сахрани његовог брата:

"Драги пријатељи, другари, колеге, познаници, сутра у 14 часова на гробљу у Брестачу ће се одржати опело мог брата Драгана Лазића. Хвала у име породице Лазић", написао је он.

Саобраћајна незгода

Хроника

Карамбол код Приједорске петље: Ауто завршило на крову, има повријеђених

Дарко се потресном поруком опростио и од брата. Подијелио је објаву на фиду са фотографијом покојног драгана написавши емотивне речи које сламају срце.

"Рођено моје почивај у миру! Знаш да ћеш увијек бити у мом срцу."

Подсетимо, Дарков брат Драган погинуо је у стравичној саобраћајној несрећи у 32. години и иза себе је оставио супругу и двије кћерке, преноси Телеграф.

