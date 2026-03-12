Logo
Познато колико још држављана БиХ борави на Блиском истоку

Аутор:

АТВ

12.03.2026

17:18

Израел Иран напад
Фото: Tanjug/AP

На подручју Блиског истока борави још око 200 држављана БиХ, од којих је 30 туриста, рекао је министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић.

"За већину њих смо нашли рјешење. Десетак је остало и они ће у наредним данима бити враћени кући", рекао је Конаковић новинарима.

Навео је да није потрошено ништа од 800.000 КМ које је за повратак држављана БиХ издвојио Савјет министара, а већина држављана БиХ кући је враћена преко Механизма цивилне заштите ЕУ и у сарадњи са земљама региона.

Конаковић је додао да за оне који су остали у земљама Блиског истока не постоји основ, нити има потребе да се шаље чартер лет.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

