Познато колико још држављана БиХ борави на Блиском истоку

12.03.2026
17:18
На подручју Блиског истока борави још око 200 држављана БиХ, од којих је 30 туриста, рекао је министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић.
"За већину њих смо нашли рјешење. Десетак је остало и они ће у наредним данима бити враћени кући", рекао је Конаковић новинарима.
Навео је да није потрошено ништа од 800.000 КМ које је за повратак држављана БиХ издвојио Савјет министара, а већина држављана БиХ кући је враћена преко Механизма цивилне заштите ЕУ и у сарадњи са земљама региона.
Конаковић је додао да за оне који су остали у земљама Блиског истока не постоји основ, нити има потребе да се шаље чартер лет.
