Огласила се Марина Гагић, растужила све сликом којом се опростила од Драгана Лазића

Аутор:

АТВ

12.03.2026

17:56

Драган Лазић - погинуо брат Дарка Лазића
Фото: Инстаграм

Марина Гагић се огласила и опростила од Драгана Лазића, који је погинуо јуче, 11. марта.

Лазићева бивша је објавила слику Драгана са Дарковим сином Алексејем.

Драган Лазић
Драган Лазић
Ана Севић

Сцена

Огласила се бивша супруга Дарка Лазића након трагедије

"Чика Драгане, почивај у миру", написала је и додала емотикон сломљеног срца.

