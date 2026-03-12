Огласила се Марина Гагић, растужила све сликом којом се опростила од Драгана Лазића

Аутор:АТВ
12.03.2026
17:56
Коментари:0
Марина Гагић се огласила и опростила од Драгана Лазића, који је погинуо јуче, 11. марта.
Лазићева бивша је објавила слику Драгана са Дарковим сином Алексејем.
Сцена
Огласила се бивша супруга Дарка Лазића након трагедије
"Чика Драгане, почивај у миру", написала је и додала емотикон сломљеног срца.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
9 ч0
Сцена
10 ч0
Најновије
Најчитаније
20
06
20
04
19
57
19
54
19
50
Тренутно на програму