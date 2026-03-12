Дарко Лазић отишао на обдукцију рођеног брата: Спремају се за посљедњи опроштај од Драгана

Њих двојица су заједно аутомобилом отишли до здравствене установе како би завршили неопходну администрацију и документацију која је потребна за организацију сахране. У болници се очекује завршетак процедура које претходе преузимању тијела и даљим корацима везаним за посљедњи испраћај.

Породица Лазић тренутно пролази кроз изузетно тежак период, а пријатељи и блиски сарадници су уз њих како би им помогли у организацији свега што је потребно након трагичног губитка. Након завршетка обдукције и потребних процедура, очекује се да породица саопшти више информација о датуму и мјесту сахране.

Србија Ужас: Мушкарац (71) избо двије жене па једну полио бензином

Подсјетимо, вијест о смрти Драгана Лазића дубоко је потресла породицу, али и многе који познају певача и његову породицу. У овом тренутку најважније је да се заврше све законске и медицинске процедуре како би породица могла достојанствено да испрати Драгана на вечни починак.

Супруга ван себе, свекрва и супруга Дарка Лазића уз њу

Јутро у Брестачу, дан након погибије Драгана Лазића, брата Дарка Лазића, освануло је у тишини и тешкој атмосфери каква ријетко може да се опише ријечима.

Дарко о последњим тренуцима са братом

- Јуче је био много лијеп дан! Смијали смо се, брат ме је нон - стоп љубио. Рекао ми је брате волим што се овако дружимо. Стали смо и до манастира. Није скидао осмех са лица. Ја сам први отишао, а он је са пријатељима, нашим другарима касније кренуо. Видио сам да их нема, то ми је било чудно. Друг ме позвао и једва је изговорио то што се десило…. Не могу, вјерујте ми, срце ће ми пући - рекао је Дарко.

(Курир)