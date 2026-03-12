Дарко Лазић отишао на обдукцију рођеног брата: Спремају се за посљедњи опроштај од Драгана

Извор:
Курир
12.03.2026
10:37
Коментари:0
Дарко Лазић, како пише Курир, управо је отишао у болницу гдје би током дана требало да буде обављена обдукција тијела његовог брата Драгана Лазића. По пјевача је дошао близак пријатељ, познати привредник из Шапца Морава, који је од првог тренутка уз породицу и пружа им подршку у овим тешким тренуцима.
Њих двојица су заједно аутомобилом отишли до здравствене установе како би завршили неопходну администрацију и документацију која је потребна за организацију сахране. У болници се очекује завршетак процедура које претходе преузимању тијела и даљим корацима везаним за посљедњи испраћај.
Породица Лазић тренутно пролази кроз изузетно тежак период, а пријатељи и блиски сарадници су уз њих како би им помогли у организацији свега што је потребно након трагичног губитка. Након завршетка обдукције и потребних процедура, очекује се да породица саопшти више информација о датуму и мјесту сахране.
Србија
Ужас: Мушкарац (71) избо двије жене па једну полио бензином
Подсјетимо, вијест о смрти Драгана Лазића дубоко је потресла породицу, али и многе који познају певача и његову породицу. У овом тренутку најважније је да се заврше све законске и медицинске процедуре како би породица могла достојанствено да испрати Драгана на вечни починак.
Јутро у Брестачу, дан након погибије Драгана Лазића, брата Дарка Лазића, освануло је у тишини и тешкој атмосфери каква ријетко може да се опише ријечима.
- Јуче је био много лијеп дан! Смијали смо се, брат ме је нон - стоп љубио. Рекао ми је брате волим што се овако дружимо. Стали смо и до манастира. Није скидао осмех са лица. Ја сам први отишао, а он је са пријатељима, нашим другарима касније кренуо. Видио сам да их нема, то ми је било чудно. Друг ме позвао и једва је изговорио то што се десило…. Не могу, вјерујте ми, срце ће ми пући - рекао је Дарко.
(Курир)
Сцена
1 ч0
Сцена
17 ч0
Сцена
19 ч0
Сцена
23 ч0
Најновије
Најчитаније
11
24
11
14
11
04
10
43
10
37
Тренутно на програму