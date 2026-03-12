Logo
Large banner

Дарко Лазић отишао на обдукцију рођеног брата: Спремају се за посљедњи опроштај од Драгана

Извор:

Курир

12.03.2026

10:37

Коментари:

0
Дарко и Драган Лазић
Фото: Инстаграм

Дарко Лазић, како пише Курир, управо је отишао у болницу гдје би током дана требало да буде обављена обдукција тијела његовог брата Драгана Лазића. По пјевача је дошао близак пријатељ, познати привредник из Шапца Морава, који је од првог тренутка уз породицу и пружа им подршку у овим тешким тренуцима.

Њих двојица су заједно аутомобилом отишли до здравствене установе како би завршили неопходну администрацију и документацију која је потребна за организацију сахране. У болници се очекује завршетак процедура које претходе преузимању тијела и даљим корацима везаним за посљедњи испраћај.

Породица Лазић тренутно пролази кроз изузетно тежак период, а пријатељи и блиски сарадници су уз њих како би им помогли у организацији свега што је потребно након трагичног губитка. Након завршетка обдукције и потребних процедура, очекује се да породица саопшти више информација о датуму и мјесту сахране.

Полиција Србија

Србија

Ужас: Мушкарац (71) избо двије жене па једну полио бензином

Подсјетимо, вијест о смрти Драгана Лазића дубоко је потресла породицу, али и многе који познају певача и његову породицу. У овом тренутку најважније је да се заврше све законске и медицинске процедуре како би породица могла достојанствено да испрати Драгана на вечни починак.

Супруга ван себе, свекрва и супруга Дарка Лазића уз њу

Јутро у Брестачу, дан након погибије Драгана Лазића, брата Дарка Лазића, освануло је у тишини и тешкој атмосфери каква ријетко може да се опише ријечима.

Дарко о последњим тренуцима са братом

- Јуче је био много лијеп дан! Смијали смо се, брат ме је нон - стоп љубио. Рекао ми је брате волим што се овако дружимо. Стали смо и до манастира. Није скидао осмех са лица. Ја сам први отишао, а он је са пријатељима, нашим другарима касније кренуо. Видио сам да их нема, то ми је било чудно. Друг ме позвао и једва је изговорио то што се десило…. Не могу, вјерујте ми, срце ће ми пући - рекао је Дарко.

(Курир)

Подијели:

Тагови :

Дарко Лазић

Драган Лазић

obdukcija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Драган Лазић погинуо брат Дарка Лазића

Србија

МУП се огласио о погибији брата Дарка Лазића

2 ч

0
Дарко Лазић

Србија

Прва изјава Дарка Лазића након трагедије

13 ч

0
Дарко Лазић након породичне трагедије

Србија

Објављен први снимак Дарка Лазића након трагедије

13 ч

0
Погинуо Драган Лазић, брат Дарка Лазића

Србија

Једно приведено због смрти брата Дарка Лазића

14 ч

0

Више из рубрике

Сукоб у емисији: Александра покушала понизити Џејлу Рамовић, она јој одговорила

Сцена

Сукоб у емисији: Александра покушала понизити Џејлу Рамовић, она јој одговорила

1 ч

0
Дарко и Драган Лазић

Сцена

Посљедња објава страдалог брата Дарка Лазића: Пјевач у првом плану

17 ч

0
Марија и Бакир

Сцена

Није Бакир другачији, ми смо: Марија Шерифовић одушевила гестом

19 ч

0
пјевач Миле Китић

Сцена

Миле Китић напустио Београд и уселио се у нову вилу

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

24

Знате ли по коме је настала ријеч „бојкот“? Прича иде овако...

11

14

Жена у Хрватској покушала унајмити убицу да јој усмрти супруга

11

04

Стижу лепши дани за малог Славка који је расплакао регион: Добиће нови дом, а жеља му је да тренира фудбал!

10

43

Мистериозни дрон погодио луксузни небодер у Дубаију: Завладала општа паника

10

37

Дарко Лазић отишао на обдукцију рођеног брата: Спремају се за посљедњи опроштај од Драгана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner