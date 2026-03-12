Logo
Ужас: Мушкарац (71) избо двије жене па једну полио бензином

Извор:

Курир

12.03.2026

10:25

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Припадници Министарства унутрашњих послова у Оџацима ухапсили су С. К. (71) из тог мјеста, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешко убиство у покушају.

Једну од жртава је, поред убода ножем, полио и бензином.

Како се сазнаје, он се сумњичи да је јуче ножем задао више убода женама старости седамдесет и осамдесет три године у Оџацима, док је једну од њих и полио бензином.

Повријеђене жене превезене су у Општу болницу у Сомбору.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Сомбору.

покушај убиства

Odžaci

