Ужас: Мушкарац (71) избо двије жене па једну полио бензином

Припадници Министарства унутрашњих послова у Оџацима ухапсили су С. К. (71) из тог мјеста, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешко убиство у покушају.
Једну од жртава је, поред убода ножем, полио и бензином.
Како се сазнаје, он се сумњичи да је јуче ножем задао више убода женама старости седамдесет и осамдесет три године у Оџацима, док је једну од њих и полио бензином.
Повријеђене жене превезене су у Општу болницу у Сомбору.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Сомбору.
