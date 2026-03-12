МУП се огласио о погибији брата Дарка Лазића

Извор:
Телеграф
12.03.2026
09:04
Коментари:0
Јуче је директном судару путничког возила и мотоцикла, живот је изгубио тридесетдвогодишњи Драган Лазић, рођени брат популарног фолк пјевача Дарка Лазића.
Према званичном саопштењу Министарства унутрашњих послова, несрећа се догодила јуче око 17 часова.
"Осумњичени В. К. (62) из Шапца управљао је возилом марке "ситроен". Приликом покушаја да са главног пута скрене на споредни, он је, како се основано сумња, пресјекао пут мотоциклисти који је долазио из супротног смјера.Дошло је до силовитог удара, након чега је млади Лазић пао са двоточкаша. Иако је екипа Хитне помоћи убрзо стигла на мјесто несреће и започела хитан транспорт ка најближој болници, повреде су биле сувише тешке. Младић је преминуо у санитетском возилу на путу до болнице у Шапцу.
Припадници МУП-а Шабац извршили су увиђај на лицу мјеста, а саобраћај на овој дионици био је у прекиду неколико сати. По налогу надлежног тужилаштва, осумњиченом возачу „ситроена“ одређено је задржавање до 48 часова.
Против њега ће бити поднијета кривична пријава за Тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја. Истрага ће утврдити тачну брзину кретања оба возила, као и да ли је било алкохола у крви возача аутомобила.
Најновије
Најчитаније
11
27
11
24
11
14
11
04
10
43
Тренутно на програму