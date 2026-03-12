Logo
Large banner

МУП се огласио о погибији брата Дарка Лазића

Извор:

Телеграф

12.03.2026

09:04

Коментари:

0
Драган Лазић погинуо брат Дарка Лазића
Фото: Screenshot

Јуче је директном судару путничког возила и мотоцикла, живот је изгубио тридесетдвогодишњи Драган Лазић, рођени брат популарног фолк пјевача Дарка Лазића.

Према званичном саопштењу Министарства унутрашњих послова, несрећа се догодила јуче око 17 часова.

"Осумњичени В. К. (62) из Шапца управљао је возилом марке "ситроен". Приликом покушаја да са главног пута скрене на споредни, он је, како се основано сумња, пресјекао пут мотоциклисти који је долазио из супротног смјера.Дошло је до силовитог удара, након чега је млади Лазић пао са двоточкаша. Иако је екипа Хитне помоћи убрзо стигла на мјесто несреће и започела хитан транспорт ка најближој болници, повреде су биле сувише тешке. Младић је преминуо у санитетском возилу на путу до болнице у Шапцу.

Возачу одређено задржавање

Припадници МУП-а Шабац извршили су увиђај на лицу мјеста, а саобраћај на овој дионици био је у прекиду неколико сати. По налогу надлежног тужилаштва, осумњиченом возачу „ситроена“ одређено је задржавање до 48 часова.

Против њега ће бити поднијета кривична пријава за Тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја. Истрага ће утврдити тачну брзину кретања оба возила, као и да ли је било алкохола у крви возача аутомобила.

Подијели:

Тагови :

Дарко Лазић

Драган Лазић

Погинуо брат Дарка Лазића

Брат Дарка Лазића

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дарко Лазић

Србија

Прва изјава Дарка Лазића након трагедије

13 ч

0
Дарко Лазић након породичне трагедије

Србија

Објављен први снимак Дарка Лазића након трагедије

13 ч

0
Погинуо Драган Лазић, брат Дарка Лазића

Србија

Једно приведено због смрти брата Дарка Лазића

14 ч

0
Дарко Лазић с мајком

Србија

Мајка Дарка Лазића након трагедије изустила само 4 ријечи

15 ч

0

Више из рубрике

Дан када је "Змија" зауставио Србију: 23 године од убиства Ђинђића

Србија

Дан када је "Змија" зауставио Србију: 23 године од убиства Ђинђића

4 ч

1
Дарко Лазић

Србија

Прва изјава Дарка Лазића након трагедије

13 ч

0
Дарко Лазић након породичне трагедије

Србија

Објављен први снимак Дарка Лазића након трагедије

13 ч

0
Ивица Дачић

Србија

Огласио се Ивица Дачић: Није говорио о себи

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

27

Наука открива: Ова храна има лошу репутацију али је здрава

11

24

Знате ли по коме је настала ријеч „бојкот“? Прича иде овако...

11

14

Жена у Хрватској покушала унајмити убицу да јој усмрти супруга

11

04

Стижу лепши дани за малог Славка који је расплакао регион: Добиће нови дом, а жеља му је да тренира фудбал!

10

43

Мистериозни дрон погодио луксузни небодер у Дубаију: Завладала општа паника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner