Жена убила мужа, ватрогасци затекли тијело у локви крви: Хорор на Чукарици

Аутор:АТВ
Коментари:0
Страшна породична трагедија потресла је јутрос Чукарицу.
Према најновијим сазнањима до којих је дошао ''Телеграф.рс'', у стану у којем је пронађено беживотно тијело мушкарца. Након вербалног сукоба, жена је усмртила свог мужа!
Република Српска
Шолаја за АТВ: Шмитов извјештај још један у низу од пристрасних докумената
Иако су први подаци указивали на мистериозну смрт, увиђај је брзо потврдио најгоре сумње. Како се сазнаје, злочин се догодио у раним јутарњим сатима. Полиција је испред закључаних врата стигла након позива узнемирених комшија који су чули буку, али су унутра могли да уђу тек када су ватрогасци развалили врата.
У ходнику стана полицајце и ватрогасце је дочекао хорор - мушкарац је лежао у великој локви крви са видљивим ранама, док је жена затечена у истој просторији.
Према незваничним информацијама, осумњичена жена је одмах приведена на лицу мјеста.
Савјети
Шта морате знати ако први пут идете у манастир Острог?
Истрага испитује мотиве који су довели до крвавог пира, а претпоставља се да су породичне размирице ескалирале у физички обрачун.
Инспектори су пронашли и предмет којим је злочин извршен, а који је одмах послат на вјештачење.
"Знали смо да имају проблема, али нико није могао да замисли да ће се овако завршити. Јутрос нас је пробудила вриска, а онда су стигли ватрогасци и кордон полиције. Све је пуно крви," прича шокирана комшиница за поменути портал.
Република Српска
Цвијановић: Војска Републике Српске била кључни стуб одбране и опстанка српског народа
На лицу мјеста се и даље налазе јаке снаге полиције и дежурни тужилац. Зграда је под потпуном блокадом док траје прикупљање доказа који ће бити кључни за подизање оптужнице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
6 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
21 ч0
Хроника
22 ч0
Најновије
14
07
14
02
13
57
13
55
13
53
Тренутно на програму