Жена убила мужа, ватрогасци затекли тијело у локви крви: Хорор на Чукарици

12.05.2026 08:37

Фото: Танјуг/АП

Страшна породична трагедија потресла је јутрос Чукарицу.

Према најновијим сазнањима до којих је дошао ''Телеграф.рс'', у стану у којем је пронађено беживотно тијело мушкарца. Након вербалног сукоба, жена је усмртила свог мужа!

Иако су први подаци указивали на мистериозну смрт, увиђај је брзо потврдио најгоре сумње. Како се сазнаје, злочин се догодио у раним јутарњим сатима. Полиција је испред закључаних врата стигла након позива узнемирених комшија који су чули буку, али су унутра могли да уђу тек када су ватрогасци развалили врата.

Призор који леди крв у жилама

У ходнику стана полицајце и ватрогасце је дочекао хорор - мушкарац је лежао у великој локви крви са видљивим ранама, док је жена затечена у истој просторији.

Према незваничним информацијама, осумњичена жена је одмах приведена на лицу мјеста.

Истрага испитује мотиве који су довели до крвавог пира, а претпоставља се да су породичне размирице ескалирале у физички обрачун.

Инспектори су пронашли и предмет којим је злочин извршен, а који је одмах послат на вјештачење.

Комшије у невјерици

"Знали смо да имају проблема, али нико није могао да замисли да ће се овако завршити. Јутрос нас је пробудила вриска, а онда су стигли ватрогасци и кордон полиције. Све је пуно крви," прича шокирана комшиница за поменути портал.

На лицу мјеста се и даље налазе јаке снаге полиције и дежурни тужилац. Зграда је под потпуном блокадом док траје прикупљање доказа који ће бити кључни за подизање оптужнице.

