Власник кафића у БиХ оптужен због смрт малољетника

Кантонални суд у Бихаћу потврдио је оптужницу Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона против Санела Мердановића из Санског Моста, власника угоститељског објекта "Hypnotic" због постојања основане сумње да је починио кривично дјело тешка кривична дјела против опште сигурности људи и имовине.
Оптужницом се Мердановићу ставља на терет да је у јулу 2024. године као власник угоститељског објекта изазвао опасност за живот људи и проузроковао смрт једног малољетног лица.
На терет му се ставља да је употријебио технички неисправан електрични спирални гријач који је служио као дио опреме за паљење наргиле, иако је знао да електричном енергијом може изазвати опасност за живот људи и да употреба таквог гријача представља опште опасно средство.
"Наиме, гријач није посједовао прописане ознаке произвођача нити потврду усклађености са техничким стандардима, те је услијед оштећења заштитног вода исти постао изузетно опасан за употребу. Приликом укључивања таквог спиралног гријача у утичницу дошло је до електричног удара који је изазвао смрт малољетника који је био ангажован за рад на дан отворења наведеног угоститељског објекта", наводи Тужилаштво УСК.
