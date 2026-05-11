Logo
Large banner

Власник кафића у БиХ оптужен због смрт малољетника

Аутор:

АТВ
11.05.2026 15:55

Коментари:

0
Власник кафића у БиХ оптужен због смрт малољетника
Фото: Envato/ASphotostudio

Кантонални суд у Бихаћу потврдио је оптужницу Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона против Санела Мердановића из Санског Моста, власника угоститељског објекта "Hypnotic" због постојања основане сумње да је починио кривично д‌јело тешка кривична д‌јела против опште сигурности људи и имовине.

Оптужницом се Мердановићу ставља на терет да је у јулу 2024. године као власник угоститељског објекта изазвао опасност за живот људи и проузроковао смрт једног малољетног лица.

На терет му се ставља да је употријебио технички неисправан електрични спирални гријач који је служио као дио опреме за паљење наргиле, иако је знао да електричном енергијом може изазвати опасност за живот људи и да употреба таквог гријача представља опште опасно средство.

"Наиме, гријач није посједовао прописане ознаке произвођача нити потврду усклађености са техничким стандардима, те је услијед оштећења заштитног вода исти постао изузетно опасан за употребу. Приликом укључивања таквог спиралног гријача у утичницу дошло је до електричног удара који је изазвао смрт малољетника који је био ангажован за рад на дан отворења наведеног угоститељског објекта", наводи Тужилаштво УСК.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

наргила

Бихаћ

Кафић

малољетник

Оптужница

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нетанјаху: Моџтаба Хамнеи је жив, скрива се у бункеру и покушава одржати ауторитет

Свијет

Нетанјаху: Моџтаба Хамнеи је жив, скрива се у бункеру и покушава одржати ауторитет

4 ч

1
Овако се невријеме креће кроз БиХ: Активан жути метеоаларм

Друштво

Овако се невријеме креће кроз БиХ: Активан жути метеоаларм

4 ч

0
Већ испаљено 70 противградних ракета, читав дан нестабилне временске прилике

Друштво

Већ испаљено 70 противградних ракета, читав дан нестабилне временске прилике

4 ч

0
Умро бивши Гренд слем шампион, исписао је историју на Ју-Ес Опену

Тенис

Умро бивши Гренд слем шампион, исписао је историју на Ју-Ес Опену

4 ч

0

Више из рубрике

Познат узрок смрти дјечака из Приједора, околности се утврђују

Хроника

Познат узрок смрти дјечака из Приједора, околности се утврђују

4 ч

2
држављани Кине затечени у кријумчарењу људи

Хроника

Кинези ухваћени у кријумчарењу људи!

6 ч

0
Паре

Хроника

Тузланка иза решетака: Варала људе да јој је ауто у квару

6 ч

0
Полицајац Немања Алемпић, који је трагично изгубио живот у саобраћајној незгоди

Хроника

Колеге се опраштају од трагично страдалог Немање Алемпића

6 ч

0

  • Најновије

19

53

"Сарадња са Русијом национални приоритет"

19

43

Макрон изгубио живце на самиту, прекинуо говор због публике

19

41

АТВ у посједу Шмитовог извјештаја: Додик поменут 16 пута, Срби и Хрвати "лоши момци"

19

37

Цвијановић: Од Европљана желимо чути да се процес доношења одлука мора вратити у домаће институције

19

26

Станивуковић чека СДС да се "уразуми"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner