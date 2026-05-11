Logo
Large banner

Већ испаљено 70 противградних ракета, читав дан нестабилне временске прилике

11.05.2026 15:21

Коментари:

0
Већ испаљено 70 противградних ракета, читав дан нестабилне временске прилике
Фото: АТВ

Противградна превентива Републике Српске испалила је 70 противградних ракета на подручју Прњавора, Дервенте, као и Градачца и Брчког, изјавио је директор Противградне превентиве Републике Српске Тихомир Дејановић.

Он је навео да су ове ракете испаљене у посљедња два часа и да је Противградна превентива Републике Српске правовремено дејствовала.

Дејановић каже да ће током дана бити још дејстава.

- Невријеме стиже из правца југозапада. У току дана Противградна превентива дејствоваће још јер се цио дан очекују нестабилности - рекао је Дејановић.

Учионица

Свијет

Бизарна превара у Њујорку: Жена лажирала документа како би уписала средњу школу

Он је нагласио да Противградна превентива спремна да током цијеле противградне зоне дејствује како би штета од невремена била спријечена.

Републички хидрометеоролошки завод издао је упозорење на локалне непогоде уз јаче пљускове са грмљавином сутра прије подне и средином дана на сјеверу Републике Српске, и то у широј регији око ријеке Саве, Поткозарју, Семберији, те регијама Бањалуке и Добоја.

Подијели:

Тагови :

противградна превентива

противградне ракете

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Умро бивши Гренд слем шампион, исписао је историју на Ју-Ес Опену

Тенис

Умро бивши Гренд слем шампион, исписао је историју на Ју-Ес Опену

47 мин

0
Сергеј Барбарез објавио списак играча који иду на Свјетско првенство

Фудбал

Сергеј Барбарез објавио списак играча који иду на Свјетско првенство

49 мин

0
Познат узрок смрти дјечака из Приједора, околности се утврђују

Хроника

Познат узрок смрти дјечака из Приједора, околности се утврђују

1 ч

2
Петровић: 20 година губимо уједињени, куцнуо је час да идемо разједињени

Република Српска

Петровић: 20 година губимо уједињени, куцнуо је час да идемо разједињени

1 ч

3

Више из рубрике

Упозорење на непогоде и јак вјетар у Српској

Друштво

Упозорење на непогоде и јак вјетар у Српској

2 ч

0
Једна ствар је у манастиру Острог строго забрањена

Друштво

Једна ствар је у манастиру Острог строго забрањена

2 ч

0
Конференција Требиње 2026. "Градимо регион"

Друштво

Конференција Требиње 2026. "Градимо регион" доноси визију будућности

3 ч

0
Двије жене ходају улицом за вријеме јаког вјетра и кише. Једној вјетар ломи кишобран

Друштво

Припремите се за олујне ударе, стиже промјена времена у Српској

5 ч

0

  • Најновије

15

59

Адвокатица тврди да јој је Владимир Кецмановић пријетио

15

55

Власник кафића у БиХ оптужен због смрт малољетника

15

42

Нетанјаху: Моџтаба Хамнеи је жив, скрива се у бункеру и покушава одржати ауторитет

15

39

Овако се невријеме креће кроз БиХ: Активан жути метеоаларм

15

21

Већ испаљено 70 противградних ракета, читав дан нестабилне временске прилике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner