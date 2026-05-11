Већ испаљено 70 противградних ракета, читав дан нестабилне временске прилике

Противградна превентива Републике Српске испалила је 70 противградних ракета на подручју Прњавора, Дервенте, као и Градачца и Брчког, изјавио је директор Противградне превентиве Републике Српске Тихомир Дејановић.
Он је навео да су ове ракете испаљене у посљедња два часа и да је Противградна превентива Републике Српске правовремено дејствовала.
Дејановић каже да ће током дана бити још дејстава.
- Невријеме стиже из правца југозапада. У току дана Противградна превентива дејствоваће још јер се цио дан очекују нестабилности - рекао је Дејановић.
Он је нагласио да Противградна превентива спремна да током цијеле противградне зоне дејствује како би штета од невремена била спријечена.
Републички хидрометеоролошки завод издао је упозорење на локалне непогоде уз јаче пљускове са грмљавином сутра прије подне и средином дана на сјеверу Републике Српске, и то у широј регији око ријеке Саве, Поткозарју, Семберији, те регијама Бањалуке и Добоја.
