Оптужени за покушај убиства Трампа рекао да није крив

Аутор:АТВ
Кол Томас Ален, оптужен за пуцњаву и покушај убиства предсједника САД Доналда Тампа на вечери за дописнике из Бијеле куће, изјаснио се да није крив ни по једној тачки оптужнице, преносе амерички медији.
Ален је 27. априла оптужен у три тачке, укључујући покушај атентата на америчког предсједника, пуцање и транспортовање ватреног оружја, преноси Срна.
Прошле седмице, судски документ је показао да је савезна велика порота проширила оптужницу и додала тачку за напад на савезног службеника смртоносним оружјем.
