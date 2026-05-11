Оптужени за покушај убиства Трампа рекао да није крив

АТВ
11.05.2026 16:11

Хапшење Кола Томаса Алена који је пуцао на обезбјеђење предсједника САД-а Доналда Трампа.
Фото: Printscreen/Truth Social/Donald J. Trump

Кол Томас Ален, оптужен за пуцњаву и покушај убиства предсједника САД Доналда Тампа на вечери за дописнике из Бијеле куће, изјаснио се да није крив ни по једној тачки оптужнице, преносе амерички медији.

Ален је 27. априла оптужен у три тачке, укључујући покушај атентата на америчког предсједника, пуцање и транспортовање ватреног оружја, преноси Срна.

Прошле седмице, судски документ је показао да је савезна велика порота проширила оптужницу и додала тачку за напад на савезног службеника смртоносним оружјем.

