Logo
Large banner

Бизарна превара у Њујорку: Жена лажирала документа како би уписала средњу школу

Аутор:

АТВ
11.05.2026 14:29

Коментари:

0
Школске клупе у учионици.
Фото: Pixabay

Двадесетосмогодишња Кејси Класен из Њујорка ухапшена је у школском кампусу у Бронксу и оптужена за угрожавање безбедности дјетета, неовлашћен улазак и лажно представљање након што се уписала у школу као шеснаестогодишња дјевојчица под лажним именом.

Како преносе амерички медији, Кејси Класен се прошлог мјесеца уписала у школу "Вестчестер Сквер Академи" као Шамара Рашад, наводно рођена 2010. године, која се са сестром доселила из Охаја у Њујорк.

Похађала је наставу око две недјеље, а школа јој је чак издала и ђачку легитимацију са лажним именом и годинама. Међутим, неко је убрзо пронашао њене профиле на друштвеним мрежама.

Иако је уложила труд да се представи као тинејџерка, није обрисала старе објаве нити закључала профиле. На једној друштвеној мрежи навела је датум рођења 29. јул 1997. године, док се на једној фотографији види како држи малу дјевојчицу.

Еври

Србија

Од жене узео 150.000 евра за наводно лијечење њеног сина: Мушкарац ухапшен у Нишу одмах након преваре

У једној од објава написала је да има "прелијелепу ћерку".

Након више суочавања са доказима, признала је да је лагала о идентитету. Тврдила је да јој је пријатељ савјетовао да се упише у школу како би могла да оствари већу социјалну помоћ.

Полиција сумња да је покушавала да искористи одређене бенефиције, али детаљи наводне преваре нису саопштени.

Класенова је ухапшена, а потом пуштена да се брани са слободе. Изјаснила се да није крива по оптужбама које јој се стављају на терет, а пред судом би поново требало да се појави 15. јуна.

Занимљиво је да ово није први овакав случај у САД. Пре неколико година медији су писали о 29-годишњој жени која се представљала као тинејџерка како би поново похађала средњу школу и, како је рекла, "проживјела своје најбоље дане", преноси Оди централ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

превара

Школа

лажне дипломе

Документи

Америка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Паре

Србија

Од жене узео 150.000 евра за наводно лијечење њеног сина: Мушкарац ухапшен у Нишу одмах након преваре

1 ч

0
Колико кафе дневно је довољно одраслој особи?

Здравље

Колико кафе дневно је довољно одраслој особи?

1 ч

0
Којић: Нервоза Муслимана достигла тачку кључања

Република Српска

Којић: Нервоза Муслимана достигла тачку кључања

2 ч

4
Тадић: Покајаће се они који су вјеровали да је Шмит јачи од Српске

Република Српска

Тадић: Покајаће се они који су вјеровали да је Шмит јачи од Српске

2 ч

1

Више из рубрике

Воз на прузи.

Свијет

Дјевојчица (4) страдала након што ју је прегазио воз: Машиновођа у Њемакој није успио да избјегне трагедију

3 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Посвађао се са пријатељем, па шрафцигером избо његову кћерку (12) да му се освети

4 ч

0
Медицински радници прате пацијента, другог десно, евакуисаног са крузера MV Hondius са сумњом на хантавирусну инфекцију, до кола хитне помоћи након што је авионом пребачен на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.

Свијет

У овој земљи је хантавирус ''експлодирао''

6 ч

1
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.

Свијет

Нетанијаху: Нећемо обуставити борбе против Хезболаха

6 ч

0

  • Најновије

15

59

Адвокатица тврди да јој је Владимир Кецмановић пријетио

15

55

Власник кафића у БиХ оптужен због смрт малољетника

15

42

Нетанјаху: Моџтаба Хамнеи је жив, скрива се у бункеру и покушава одржати ауторитет

15

39

Овако се невријеме креће кроз БиХ: Активан жути метеоаларм

15

21

Већ испаљено 70 противградних ракета, читав дан нестабилне временске прилике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner