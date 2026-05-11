Бизарна превара у Њујорку: Жена лажирала документа како би уписала средњу школу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Двадесетосмогодишња Кејси Класен из Њујорка ухапшена је у школском кампусу у Бронксу и оптужена за угрожавање безбедности дјетета, неовлашћен улазак и лажно представљање након што се уписала у школу као шеснаестогодишња дјевојчица под лажним именом.
Како преносе амерички медији, Кејси Класен се прошлог мјесеца уписала у школу "Вестчестер Сквер Академи" као Шамара Рашад, наводно рођена 2010. године, која се са сестром доселила из Охаја у Њујорк.
Похађала је наставу око две недјеље, а школа јој је чак издала и ђачку легитимацију са лажним именом и годинама. Међутим, неко је убрзо пронашао њене профиле на друштвеним мрежама.
Иако је уложила труд да се представи као тинејџерка, није обрисала старе објаве нити закључала профиле. На једној друштвеној мрежи навела је датум рођења 29. јул 1997. године, док се на једној фотографији види како држи малу дјевојчицу.
Србија
Од жене узео 150.000 евра за наводно лијечење њеног сина: Мушкарац ухапшен у Нишу одмах након преваре
У једној од објава написала је да има "прелијелепу ћерку".
Након више суочавања са доказима, признала је да је лагала о идентитету. Тврдила је да јој је пријатељ савјетовао да се упише у школу како би могла да оствари већу социјалну помоћ.
Полиција сумња да је покушавала да искористи одређене бенефиције, али детаљи наводне преваре нису саопштени.
Класенова је ухапшена, а потом пуштена да се брани са слободе. Изјаснила се да није крива по оптужбама које јој се стављају на терет, а пред судом би поново требало да се појави 15. јуна.
Занимљиво је да ово није први овакав случај у САД. Пре неколико година медији су писали о 29-годишњој жени која се представљала као тинејџерка како би поново похађала средњу школу и, како је рекла, "проживјела своје најбоље дане", преноси Оди централ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч0
Здравље
1 ч0
Република Српска
2 ч4
Република Српска
2 ч1
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
6 ч1
Свијет
6 ч0
Најновије
15
59
15
55
15
42
15
39
15
21
Тренутно на програму