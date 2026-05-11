Logo
Large banner

Дјевојчица (4) страдала након што ју је прегазио воз: Машиновођа у Њемакој није успио да избјегне трагедију

Аутор:

АТВ
11.05.2026 12:51

Коментари:

0
Воз на прузи.
Фото: Unsplash

Трагична несрећа потресла је округ Боденског језера у Баден-Виртембергу. Четворогодишње дијете је погинуло када је на пружном прелазу ударио регионални брзи воз.

Како је извјестила полицијска управа Равенсбурга, дјевојчица је возила свој бицикл у центру Сиплингена у суботу око 19:30 часова.

Требиње 2026. "Градимо регион"

Друштво

Конференција Требиње 2026. "Градимо регион" доноси визију будућности

Према ријечима портпарола полиције Оливера Вајсфлога, четворогодишњакиња је прешла преко жељезничког прелаза у улици Зештрас упркос затвореним полурампама и на њу је налетио брзи воз који је саобраћао од Иберлингена ка Радолфцелу.

Према наводима, машиновођа је у посљедњем тренутку уочи дијете на прузи и покушао да закочи, али није успио да заустави композицију.

Дјевојчица преминула у болници

Дјевојчица је задобила повреде опасне по живот и хеликоптером је пребачена у болницу.

"Подлегла је тешким повредама у болници током ноћи", навео је портпарол полиције.

Блануша и Станивуковић

Република Српска

Радуловић ударио по Станивуковићу: Ово је уцјена због кандидатуре!

Није јасно да ли су родитељи дјевојчице били свједоци стравичне несреће. Чланови породице су стигли касније и, заједно са 65 путника из воза, добили су подршку од психосоцијалних служби за хитне случајеве.

Саобраћајна полиција Равенсбурга спроводи истрагу како би утврдила тачне околности несреће. Замолили су свједоке да их контактирају.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

жељезничка несрећа

погинула дјевојчица

Возови

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Шмит ће морати да одговара

3 ч

1
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Регион

Земљотрес у Херцег Новом: ''Добро је затресло''

3 ч

0
Од Израела до Србије: Ко је Емануел Жофре?

БиХ

Од Израела до Србије: Ко је Емануел Жофре?

3 ч

1
Новинарска екипа Алтернативна телевизија боравила је у Венецији од 6. до 9. маја, гдје је пратила један од најзначајнијих културних догађаја у свијету умјетности – Венецијанско бијенале.

Култура

АТВ у Венецији: Бијенале једно од најзначајнијих културних догађаја у свијету умјетности

3 ч

0

Више из рубрике

Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Посвађао се са пријатељем, па шрафцигером избо његову кћерку (12) да му се освети

4 ч

0
Медицински радници прате пацијента, другог десно, евакуисаног са крузера MV Hondius са сумњом на хантавирусну инфекцију, до кола хитне помоћи након што је авионом пребачен на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.

Свијет

У овој земљи је хантавирус ''експлодирао''

6 ч

1
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.

Свијет

Нетанијаху: Нећемо обуставити борбе против Хезболаха

6 ч

0
Полицијско ауто

Свијет

Мајка из Кентакија ухапшена јер је тетовирала дијете

6 ч

0

  • Најновије

15

59

Адвокатица тврди да јој је Владимир Кецмановић пријетио

15

55

Власник кафића у БиХ оптужен због смрт малољетника

15

42

Нетанјаху: Моџтаба Хамнеи је жив, скрива се у бункеру и покушава одржати ауторитет

15

39

Овако се невријеме креће кроз БиХ: Активан жути метеоаларм

15

21

Већ испаљено 70 противградних ракета, читав дан нестабилне временске прилике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner