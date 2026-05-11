Дјевојчица (4) страдала након што ју је прегазио воз: Машиновођа у Њемакој није успио да избјегне трагедију

Трагична несрећа потресла је округ Боденског језера у Баден-Виртембергу. Четворогодишње дијете је погинуло када је на пружном прелазу ударио регионални брзи воз.
Како је извјестила полицијска управа Равенсбурга, дјевојчица је возила свој бицикл у центру Сиплингена у суботу око 19:30 часова.
Према ријечима портпарола полиције Оливера Вајсфлога, четворогодишњакиња је прешла преко жељезничког прелаза у улици Зештрас упркос затвореним полурампама и на њу је налетио брзи воз који је саобраћао од Иберлингена ка Радолфцелу.
Према наводима, машиновођа је у посљедњем тренутку уочи дијете на прузи и покушао да закочи, али није успио да заустави композицију.
Дјевојчица је задобила повреде опасне по живот и хеликоптером је пребачена у болницу.
"Подлегла је тешким повредама у болници током ноћи", навео је портпарол полиције.
Није јасно да ли су родитељи дјевојчице били свједоци стравичне несреће. Чланови породице су стигли касније и, заједно са 65 путника из воза, добили су подршку од психосоцијалних служби за хитне случајеве.
Саобраћајна полиција Равенсбурга спроводи истрагу како би утврдила тачне околности несреће. Замолили су свједоке да их контактирају.
