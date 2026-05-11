Земљотрес у Херцег Новом: ''Добро је затресло''

АТВ
11.05.2026 12:27

Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 3.2 степени Рихтера забиљежен је у понедјељак, 11. маја 2026 у 11:59 часова, на подручју Црне Горе.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на на 17 километара сјевероистично од Херцег Новог.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 6 километара испод површине земље.

Грађани кажу да се потрес добро осјетио.

"Добро је заљуљало", "Добро је затресло, неколико секунди је трајало", "Тресло се стакло на прозорима", писали су грађани Херцег Новог.

У Тивту је исто добро заљуљало.

"Затекао ме потрес у канцеларији. Баш је било јако. Јесте трајало свега неколико секунди, али су се монитори на столовима љуљали и чула се тутњава у згради", свједоче грађани.

Земљотрес се осјетио и у Будви, али и у Хрватској.

"Затресло је", "Кратко је било, али се осјетило", навели су грађани Будве, Петраче и Дубровника.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф.рс)

