Нови детаљи злочина у Хрватској: Осумњичени раније пријављен због напада на полицајца

11.05.2026 09:57

Фото: МУП Хрватске

Марин Г., који се сумњичи да је јуче у једном кафићу у Крапини убио шефа загорске криминалистичке полиције Роберта Грилеца, а потом пуцао у себе, од раније је познат органима реда.

Како пише 24сата, њега је неколико дана прије језивог злочина за напад пријавио други крапински полицајац.

Према тој пријави, за коју засад није познато како је полиција поступала, Марин Г. је од почетка маја и идућих нед‌јељу дана тог полицајца пратио аутомобилом. Полицајац, који ради у полицијској станици у Крапини, у пријави је навео да га Марин Г. редовно прати, а ескалирало је кад му се 7. маја аутомобилом залетио у двориште куће и потом побјегао.

Према истим изворима, поступак за овај инцидент полиција није довршила, али је на њему радила. Како је убица комшија првог човјека криминалистичке полиције, с којим се и добро познавао, могући мотив тешког убиства вјероватно ‘лежи’ у томе што је криминалистичка полиција истраживала мотиве и намјере праћења другог полицајца из Крапине.

Подсјетимо, рано у нед‌јељу ујутро шеф криминалистичке полиције Полицијске управе крапинско-загорске Роберт Грилец убијен је у угоститељском објекту у непосредној близини Полицијске станице Крапина.

На њега је, како се сумња, више пута из ватреног оружја пуцао његов комшија Марин Г., који је потом истим ватреним оружјем повриједио себе. Осумњичени је медицинским хеликоптером превезен у Клиничку болницу Дубрава у Загребу. Нема информација у каквом је стању.

У тренутку убиства у кафићу је било гостију. Радници угоститељског објекта су и даље у шоку због свега што се догодило. Свједочили су да је Роберт таман наручио кафу и да је исту требало да му донесу за сто када је убица ушао у кафић, без ријечи дошао до стола за којим је Роберт сједио и у њега испалио три хица, преноси Телеграф.

Након тога је изашао напоље и пуцао у себе.

