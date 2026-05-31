Додик: Сребреница и околна села су мјесто српске патње, али и поноса

Српски народ у Подрињу кроз историју доживио је незапамћена страдања, али никада није пристао, и по цијену смрти да се одрекне свог идентитета и своје вјере, који су били једини разлози њиховог страдања у злочинима које су починиле усташе у Другом свјетском рату и њихови потомци у протеклом грађанском рату у БиХ, изјавио је за Срну предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Поводом 83 године од злочина над Србима у Сребреници и околним селима на Тројчиндан 1943. године, Додик је нагласио за Срну да је историја српског народа исписана крвљу невиних жртава који су убијани само зато што су Срби, а Сребреница и околна села остају једни од вјечних свједока тог страдања.
"На велики православни празник Тројчиндан 1943. године убијено је више од 250 мушкараца, жена, дјеце и стараца у једном од бројних злочина којима је НДХ покушавала да избрише српско име са ових простора. То није био 'сукоб двије непријатељске војске', нити 'трагедија рата', већ плански злочин над недужним српским цивилима, вођен мржњом и идеологијом истребљења свега српског на тим просторима", истакао је Додик.
Он је рекао да је 250 невиних српских душа, домаћина, мајки, стараца и дјеце, звјерски убијено само зато што су чували своје име, крсну славу и православну вјеру.
"То је био њихов једини гријех за усташке џелате, дојучерашње комшије, који су мислили да ће камом истријебити српски коријен и постојање на овим просторима. Међутим, преварили су се, могу они угасити овоземаљски живот, али се не може убити душа једног народа који памти и не заборавља. Свака та жртва данас је наш вјечни дуг и свјетионик који нас опомиње да никада не заборавимо ко смо, одакле смо и колику смо цијену платили за слободу и опстанак на сопственом огњишту", нагласио је Додик.
Он је рекао да су злочине које су усташе почеле 1943. године, намјеравали да заврше њихови потомци 90-их година, а све са једним циљем - да потпуно униште и истријебе један народ, њихово постојање, да изврше етничко чишћење.
"Вјерски празници су дани српског страдања и баш у дане породичног окупљања за славском трпезом до изражаја је долазила сва свирепост злочинаца. Ништа им није било свето, ни славска свијећа, ни славски хљеб, само су видјели крв и убиства нејачи, стараца, жена, голоруког народа. Најстрашнија поглавља српске историје исписана су баш на Тројчиндан, Петровдан, Илиндан, Никољдан, Божић... како у Другом свјетском рату, тако и посљедњем Одбрамбено-отаџбинском рату", подсјетио је Додик.
Додик је истакао да Сребреница и околна села нису мјесто само једног страдања и једног мрачног времена, већ мјесто српске патње која је деценијама прећуткивана и потискивана, али и српског поноса.
И о овом злочину над српским цивилима 1943. године, додао је он, комунистичка власт је ћутала, односно још горе - лагала и кривотворила историју, представљајући српске жртве као, како су говорили, припаднике антифашистичког отпора, без навођења њихове националности. Он је нагласио да је то био један у низу покушаја да се српски народ омаловажи, а њихова жртва сакрије.
"Српске жртве заслужују једнако поштовање као и све друге, пијетет и истину, без селективног памћења и политичких калкулација. Зато данас, када се присјећамо сребреничких мученика, имамо обавезу да говоримо истину гласно и без страха. Бол других мајки, очева, сестара није ништа већа од бола српске мајке, оца, сестре. Наша је дужност да чувамо успомену на невино пострадале, да њихова имена не падну у заборав и да буду опомена генерацијама које долазе на зло које је жељело да униште цијели наш народ", истакао је Додик.
Он је нагласио да је Република Српска настала и као завјет да се српском народу више никада не понове јаме, покољи, стратишта, покушаји истребљења и избјегличке колоне.
"Република Српска је наш дом, а њене институције наша сигурност. Зато ћемо увијек стајати уз истину, уз сјећање на наше претке и уз право српског народа да слободно и достојанствено живи на својим вјековним огњиштима", поручио је Додик.
