Додик: Свима потребан здрав разум, Бошњацима највише

Аутор:АТВ
Коментари:0
Лидер СНСД-а Милорад Додик поручио је да је у БиХ свима потребан здрав разум у политици, највише Бошњацима, и да је најбоље тражити рјешење мирног разлаза.
Додик је истакао да здрав разум највише треба Бошњацима који вјерују у митове и илузије, нагласивши да БиХ није њихова.
"Они губе национални и народни потенцијал иживљавајући идеју коју не могу да остваре. То је илузија коју не могу никако да спроведу у дјело, чак нису могли ни онда када су имали подршку разних међународних посредника који су били на фону успостављања такве њихове државе", рекао је Додик.
Додик је навео да је за БиХ најбоље да тражи механизам мирног разлаза, као што је то урадила Чехословачка.
Истакао је и да не може да вјерује да Бошњаци не прихватају да имају своју земљу коју могу перспективно да контролишу.
"Мислим да би они имали далеко бољу перспективу и били би подржани од исламских земаља далеко више. Могли би да направе успјешан друштвени развитак, а овако немају ништа и стално криве Србе јер неће са њима", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Оцијенио је да је БиХ подијељено друштво, да у њој ништа није одрживо, па чак грађане није окупио ни одлазак фудбалске репрезентације на Свјетско првенство.
"Ово што је наметнуто у БиХ није реално, то нема никаквог смисла у чињеницама, има у идеји постојања неке наводне мултиетничке државе, али то је неоствариво. То је нешто што се распада. Ако има довољно свијести да пропаст те идеје на неки начин смиримо и полако реализујемо лакше ће бити свима", нагласио је Додик.
Он је навео да у Сарајеву жале што не могу да наметну свој наратив о томе да је нешто неопходно, те је констатовао да је БиХ изгубила кључни тајминг за постојање, да је срушена онда када су побјегли од дејтонских рјешења.
Указао је да Република Српска стално инсистира на Дејтонском споразуму, којим нису предвиђени ни војска, ни Суд, ни Тужилаштво, ни гранична служба, ни индиректни порези и остало већ су рјешења накарадно наметана вољом високи представника или неуставним дјеловањем Суда БиХ.
"Рјешења су наметали силом коју су примјењивали на различитим облицима, а потом и кроз политичке ломове. Овдје је било присутно 60.000 НАТО војника. Ниједна надлежност није пренесена вољом српских представника", рекао је Додик.
Он сматра да је томе дошао крај и да српски народ треба да буде разуман, окупљен, јединствен у политичком настојању да има снагу.
Додик је поновио да БиХ не нуди ништа добро Републици Српској, преноси Срна
"БиХ има пропалу међународну политику јер је срушена дјеловањем муслиманских представника, (Дениса) Бећировића и (Елмедина) Конаковића. Тамо нема више договорених политика, то разумије и свијет. Конаковић више нигдје не иде да би био представљен као министар", закључио је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
4 ч1
Република Српска
7 ч0
Република Српска
8 ч0
Република Српска
19 ч7
Најновије
16
52
16
46
16
44
16
37
16
21
Тренутно на програму