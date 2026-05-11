Додик: Срби и Руси подједнако баштине Дан побједе

11.05.2026 12:05

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на конференцији за медије у бањалуци.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је на конференцији за новинаре да је поносан што је у Русији присуствовао обиљежавању Дана побједе над фашизмом, који данас, како је истакао, многи у Европи оспоравају покушавајући да ревидирају историју.

„Пријем у Москви био је на врло високом нивоу. Састанак са предсједником Владимиром Путином један је од најважнијих које смо имали до сада и на њему смо дефинисали континуитет наших односа. Веома сам захвалан и поносан што сам боравио у Москви током обиљежавања Дана побједе, који је за Србе, као и за Русе, подједнако важан датум. То је датум који се данас оспорава и који покушавају да ревидирају. Сада неки неолиберали или неофашисти у Европи причају о томе како су Хитлер и Стаљин исто, што, наравно, није тачно“, рекао је Додик.

Додик је подсјетио да је Хитлеров циљ био напад на православни народ на простору Русије, али и на простору Балкана.

"Нападнут је Совјетски Савез, који је имао 28 милиона жртава", нагласио је Додик.

Осврнувши се на политичку ситуацију у свијету, Додик је истакао да, баш као што је дошло до промјене америчке администрације, сада се чека и промјена администрације у Европи.

"Као што смо дочекали да се у Америци промијене администрације, сада чекамо да се промијене и многи у Европи. Видимо да поједини најважнији лидери Европе не могу да добију ни двоцифрену подршку свог народа. Ми ћемо, наравно, сарађивати са свима који полазе од принципа уважавања, какве односе имамо са Русијом", поручио је лидер СНСД-а и додао:

"Оно што имамо са Русијом засновано је на бази интереса и подршке, али без мијешања у унутрашња питања. Ми смо научили да се можемо изборити са умишљеним сподобама као што је Сорека."

