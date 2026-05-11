Каран: Република Српска чува све све антифашистичке вриједности

Република Српска досљедно његује културу сјећања, чува све антифашистичке вриједности и све спрјечава све покушаје ревизије историје и умањивања истине о Другом свјетском рату, рекао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.
"Делегација Републике Српске имала је част да борави у Москви поводом обиљежавања Дана побједе над фашизмом - једног од најважнијих датума за слободарске наслове. Присуство обиљежавању Дана побједе представља исказивање поштовања према милионима страдалих у борби против фашизма, посебно доприносу српског и руског народа", истакао је Каран на конференцији за медије.
Како истиче, званичницима Српске током посјете указано је изузетно поштовање.
"Посебно је значајан ниво уважавања,који је исказан према делегацији Републике Српске и српском народу. Ово представља потврду међународног уважавања Републике Српске", истакао је Каран.
