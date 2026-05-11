Родитељи поднијели пријаву против ТикТока: ''Тинејџерима се пласира екстреман садржај''

Аутор:

АТВ
11.05.2026 11:38

Група од 16 породица у Француској поднијела је правну пријаву против ТикТока, оптужујући популарну друштвену мрежу за "злоупотребу слабости" малољетника и излагање дјеце садржају који промовише самоповређивање, поремећаје исхране и самоубиство.

Случај је додатно појачао притисак на кинеску платформу у Европи, гдје власти и организације за заштиту дјеце све чешће упозоравају на посљедице алгоритама друштвених мрежа по ментално здравље младих.

Према наводима адвоката породица, пријава је поднесена суду у Кретеју код Париза, а родитељи тврде да ТикТок свјесно користи алгоритме који рањивим тинејџерима пласирају све екстремнији садржај како би их што дуже задржао на платформи.

Породице тврде да је алгоритам дјецу водио ка опасном садржају

Родитељи наводе да су њихова дјеца била изложена континуираним препорукама садржаја повезаног са депресијом, самоубиством, анорексијом и самоповређивањем, преноси "Анадолија". Према њиховим тврдњама, алгоритам је након почетног интересовања за емоционалне или психолошке теме почео да приказује све екстремније видео-снимке.

Једна од мајки, Стефани Мистр, чија је петнаестогодишња ћерка извршила самоубиство 2021. године, изјавила је да је након трагедије пронашла велики број видео-снимака који су промовисали методе самоубиства и самоповређивања.

"То је било испирање мозга", рекла је Мистр. "Нормализовали су депресију и самоповређивање."

Породице тврде да ТикТок није само пасивни домаћин садржаја, већ активно бира и препоручује видео-снимке корисницима кроз свој алгоритам.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

