Шта се догађа у мозгу док смо у несвијести?

Иако је тијело под анестезијом, мозак није потпуно неактиван; наставља обрађивати језик чак и када је особа без свијести, показује ново истраживање.
Чак и под анестезијом, поједини дијелови мозга остају активни и могу препознати и обрађивати језик, утврдила је студија.
Резултати, објављени у научном часопису Nature, показују да неуронска кола настављају кодирати и реаговати на стимулусе чак и без свијести.
„Наши налази показују да је мозак током несвјесног стања далеко активнији и способнији него што се раније мислило“, рекао је Самир Шет, коаутор студије са Baylor College of Medicine
„Чак и када су пацијенти потпуно под анестезијом, њихов мозак наставља анализирати свијет око њих.“
Истраживачи су проучавали седам пацијената који су били подвргнути операцији епилепсије ради уклањања дијела сљепоочног режња мозга како би се контролисали напади.
Користећи „Неуропикселс“ (Neuropixels) сонде — сићушне силиконске игле — тим је прикупљао податке о томе како мозак обрађује звук и језик без свјесне перцепције.
У првом тесту пацијенти су слушали низ идентичних тонова које би повремено прекинуо другачији звук. Око 71 одсто неурона реаговало је на звук, што указује да је мозак регистровао тонове који су пуштани, док је 25 одсто неурона реаговало на другачије тонове.
Истраживачи су открили да се способност мозга да препозна необичне звукове временом побољшавала.
У другом експерименту истраживачи су четворици пацијената пуштали подкасте. Открили су да мозак обрађује говор у реалном времену, реагујући на појединачне ријечи и различите елементе говора.
Такође су утврдили да је мозак, чак и у несвјесном стању, могао предвиђати наредне ријечи на основу претходног контекста.
„Овакво предиктивно кодирање обично повезујемо са будним и пажљивим стањем, а ипак се дешава и у несвјесном стању“, рекао је Бенџамин Хејден, професор на Baylor College of Medicine
Аутори студије нагласили су да су потребна додатна истраживања како би се боље разумјела активност мозга под анестезијом, као и да ли се сличан ниво неуронске активности јавља и током сна или других несвјесних стања.
