Logo
Large banner

Руски научници развили метод који продужава дејство лијекова против тумора

Аутор:

АТВ
08.05.2026 08:45

Коментари:

0
Лијекови
Фото: pexels/ Tima Miroshnichenko

Научници са Универзитета „Сеченов“ у Русији развили су иновативни систем помоћу којег антитуморски лијекови доспијевају у мозак кроз носну дупљу користећи гелан гуму, што омогућава да лијек дуже остане у слузокожи носа, саопштила је прес служба универзитета.

Уз помоћ ове иновативне методе која користи гелан гуму (адитив за храну са својствима желирања, стабилизације и побољшања текстуре), лијек се задржава на мјесту апсорпције до шест сати.

Млади научници са Фармацеутског института „А. П. Нељубина“ на Универзитету „Сеченов“ створили су паметни интраназални облик дозирања на бази гелан гуме, који омогућава лијеку да дуже остане на слузокожи и да активну супстанцу испоручи у мозак, заобилазећи крвно-мождану баријеру, наводи се у саопштењу, преносе руски медији.

Према ријечима Елене Бахрушине, професорке Катедре за фармацеутску технологију, истраживачи су користили рибавирин као активни састојак за „ин ситу“ систем (рани стадијум болести ограничен на место настанка).

Мјерење притиска

Наука и технологија

Велико откриће научника: Лијек за притисак убија бактерију отпорну на антибиотике

„Подаци из бројних клиничких студија потврђују антитуморски ефекат рибавирина. Недавне студије показују његову ефикасност против глиобластома, једног од најагресивнијих типова рака ЦНС-а“, објаснила је Бахрушина.

Студија на животињама, како је наведено у извјештају, показала је механизам којим рибавирин директно продире из носа у мозак.

Концентрација активне супстанце у мозгу била је знатно већа него у крви. Наглашено је да је лијек остао у слузокожи животиња 24 сата.

Хистолошка анализа слузокоже носа, спроведена након експеримента, није открила патолошке промјене ни у једној групи, наводе научници.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

научници

лијекови

карцином

тумор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Разне таблете у кутији.

Здравље

Повучен лијек против горушице: Ево како да препознате прави

1 седм

0
Лијекови, парацетамол, поскупили лијекови

Друштво

Поскупио најпопуларнији лијек против болова: Пријети несташица?

2 седм

0
Таблете лијекови

Здравље

Ове лијекове не бисте требали узимати уз јутарњу кафу

2 седм

0
Црногорска полиција пронашла је код мушкарца из Бара чији су иницијали А.Х. (60) око 4.000 кутија и 600 кесица фармацеутских производа без потребне документације.

Регион

Велика акција полиције: Црногорац шверцовао лијекове

3 седм

0

Више из рубрике

Мозак снимак мозга

Наука и технологија

Научници открили да мозак слуша чак и када смо без свијести?

4 ч

0
Таласи у океану

Наука и технологија

Након рекордно топлог априла, научници страхују од екстремних временских услова

5 ч

0
Велико откриће научника: Лијек за притисак убија бактерију отпорну на антибиотике

Наука и технологија

Велико откриће научника: Лијек за притисак убија бактерију отпорну на антибиотике

1 д

0
Археолози пронашли остатке римског купатила

Наука и технологија

Археолози пронашли остатке римског купатила

1 д

0

  • Најновије

12

23

Додик: Српски народ оставио дубок траг страдања, али и непоколебљиве храбрости и пожртвованости

12

21

Увреде и пријетње Милошу Лукићу због најаве промоције књиге о Приједору

12

18

Каран: Наша дужност да будућим генерацијама преносимо истину о борби против фашизма

12

15

Формиран предмет против Зијада Крњића због граничног прелаза Градишка

12

12

Бакир Изетбеговић све извјеснији кандидат на изборима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner