Руски научници развили метод који продужава дејство лијекова против тумора

Научници са Универзитета „Сеченов“ у Русији развили су иновативни систем помоћу којег антитуморски лијекови доспијевају у мозак кроз носну дупљу користећи гелан гуму, што омогућава да лијек дуже остане у слузокожи носа, саопштила је прес служба универзитета.
Уз помоћ ове иновативне методе која користи гелан гуму (адитив за храну са својствима желирања, стабилизације и побољшања текстуре), лијек се задржава на мјесту апсорпције до шест сати.
Млади научници са Фармацеутског института „А. П. Нељубина“ на Универзитету „Сеченов“ створили су паметни интраназални облик дозирања на бази гелан гуме, који омогућава лијеку да дуже остане на слузокожи и да активну супстанцу испоручи у мозак, заобилазећи крвно-мождану баријеру, наводи се у саопштењу, преносе руски медији.
Према ријечима Елене Бахрушине, професорке Катедре за фармацеутску технологију, истраживачи су користили рибавирин као активни састојак за „ин ситу“ систем (рани стадијум болести ограничен на место настанка).
„Подаци из бројних клиничких студија потврђују антитуморски ефекат рибавирина. Недавне студије показују његову ефикасност против глиобластома, једног од најагресивнијих типова рака ЦНС-а“, објаснила је Бахрушина.
Студија на животињама, како је наведено у извјештају, показала је механизам којим рибавирин директно продире из носа у мозак.
Концентрација активне супстанце у мозгу била је знатно већа него у крви. Наглашено је да је лијек остао у слузокожи животиња 24 сата.
Хистолошка анализа слузокоже носа, спроведена након експеримента, није открила патолошке промјене ни у једној групи, наводе научници.
