Ове лијекове не бисте требали узимати уз јутарњу кафу

Кафа је дио свакодневне рутине многих људи. Даје им енергетски постицај потребан за почетак дана, а има и потенцијалне здравствене предности.
На шта посебно обратити пажњу
Кофеин појачава нуспојаве лијекова за прехладу
Један недостатак јутарње шољице кафе је тај што се можда неће добро слагати са одређеним лијековима, посебно ако их узимате раније током дана.
Постоји много различитих начина на које кафа може интераговати са неким лијековима.
"Кафа може промијенити начин на који се одређени лијекови апсорбују, метаболизирају или елиминишу из тијела. Може убрзати пражњење желуца, узрокујући да се лијек креће кроз ваш систем прије него што се у потпуности апсорбује", каже фармацеуткиња Jennifer Боургеоис.
Ово не значи да се морате одрећи кафе, али можда ћете морати прилагодити вријеме узимања лијекова и испијања омиљеног напитка.
Антидепресиви
Ако вам је љекар прописао антидепресив требали бисте пазити да не пијете кафу пребрзо након узимања једног од ових лијекова јер то може смањити њихово дјеловање.
На примјер, кофеин у кафи може формирати комплекс с антидепресивним лијеком есциталопрамом (Lexapro), што отежава апсорпцију лијека у тијелу. Будући да се апсорбује мање лијека, он може бити мање учинковит.
Други антидепресиви попут кломипрамина и имипрамина разграђују се истим ензимом (званим CYP1A2) као и кофеин.
Дакле, ако узимате ове лијекове са кафом, они се можда неће метаболизирати тако брзо, што може довести до виших нивоа лијека у крви током дужег периода.
Осим тога, ова интеракција може повећати ефекте кофеина, остављајући вас нервозним и немирним.
Лијекови за штитну жлијезду
Хипотиреоза је стање у којем ваша штитњача не производи довољно хормона штитне жлијезде.
Без адекватних нивоа хормона, можете почети осјећати претјерани умор, болове у зглобовима и мишићима, депресију или дебљање.
Боургеоисова објашњава да кафа може значајно смањити апсорпцију левотироксина, који се користи за лијечење хипотиреозе.
У ствари, неке студије су откриле да кафа смањује апсорпцију лијека и до 50 одсто.
"Ово може довести до недосљедних нивоа штитне жлијезде и трајних симптома попут умора или магле у мозгу. Зато се пацијентима савјетује да сачекају 30 до 60 минута прије него што попију кафу након узимања лијекова за штитну жлијезду", додаје она.
Лијекови за остеопорозу
Лијекови који се користе за лијечење остеопорозе, попут риседроната и алендроната, не смију се узимати са кафом.
"Било да се ради о кофеинизираној, безкофеинској или чак само млијеку или соку, сви они могу смањити апсорпцију због начина на који се лијек веже и раствара. Најсигурнија пракса је увијек узимати овај лијек само с обичном водом", каже Боургеоисова.
Лијекови за прехладу и алергије
Псеудоефедрин је назални деконгестив који се може купити без рецепта и помаже у лијечењу зачепљеног носа узрокованог прехладом или алергијама, преноси РТЦГ.
Попут кофеина, псеудоефедрин је такође стимуланс. Стога, када се узима заједно са кафом, може појачати нуспојаве, чинећи вас нервознијим и немирнијим.
Особе са дијабетесом требају бити посебно опрезне када конзумирају кофеин уз овај лијек - неке студије су откриле да комбинација ова два лијека може повисити шећер у крви и повећати тјелесну температуру.
