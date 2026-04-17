Logo
Large banner

Обратите пажњу на ове симптоме: Могу указивати на озбиљно стање

Аутор:

АТВ
17.04.2026 13:38

Коментари:

0
Доктор
Фото: Pixabay/jarmoluk

Док нека стања долазе са јасним и брзим симптомима, повишен ниво холестерола често остаје неоткривен – понекад и годинама – све док не доведе до озбиљнијих посљедица. Зато љекари наглашавају важност редовних крвних анализа, чак и ако се осјећамо потпуно добро.

- Висок холестерол није нешто што већина људи може да осјети или види без крвних анализа - објашњава дијететичарка специјализована за превентивну кардиологију Мишел Рутенстајн за Схе Финдс. Она појашњава:

- Он је кључни фактор у стварању наслага у артеријама. Ако не тестирамо крв, може остати неоткривен, тихо стварати плак у артеријама и довести до срчаног или можданог удара, зато немојте чекати да ‘осјетите висок холестерол’.

Жуте наслаге на капцима

Један од најпрепознатљивијих физичких знакова дуготрајно повишеног холестерола показује се као жућкасте наслаге на очима или око очију, познате као ксантелазме. Настају због накупљања холестерола испод коже.

- Холестерол се може таложити испод коже и појавити као мекане жуте наслаге на капцима - наводи Мишел Рутенстајн. Иако обично нису болне, могу бити знак да су нивои холестерола већ дуже време повишени.

Сивкасти или бијели прстен око ока

Још један могући знак јесте блиједосиви или бијели прстен око шаренице, познат као аркус корнее. Према ријечима Мишел Рутенстајн, накупљање холестерола може се испољити "као блиједосиви или бијели прстен око обојеног дијела ока". Код старијих особа то може бити нормалан дио старења, али код млађих може указивати на повишен ниво холестерола, који треба провјерити.

Тврде квржице на зглобовима или тетивама

Наслаге холестерола могу се појавити и као мале, чврсте квржице на одређеним дијеловима тијела, нарочито на зглобовима или дуж тетива попут Ахилове тетиве. Мишел Рутенстајн истиче да се могу појавити "као мале, чврсте квржице изнад зглобова и дуж Ахилове тетиве". Ове промјене, познате као ксантоми, такође су знак дуготрајно повишеног холестерола и могу захтијевати љекарску процјену.

Иако се ови видљиви знаци могу појавити, релативно су ријетки. "Видљиви знаци високог холестерола обично се јављају само код људи који имају веома висок ниво холестерола током много година", наглашава Рутенстајн.

Зато се не треба ослањати само на симптоме – редовне анализе крви су најсигурнији начин да се проблем открије на вријеме и предузму кораци за заштиту здравља срца. Важно је запамтити да и исхрана здрава за срце може имати велики утицај.

(Индекс.хр)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

симптоми

здравље

Доктор

холестерол

болница

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner