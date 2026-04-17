Пијан и дрогиран са 110 km/h прошао кроз црвено: Држављанин БиХ оптужен за језиву несрећу

Више јавно тужилаштво у Београду подигло је оптужницу против држављанина Босне и Херцеговине Николе Ђ. (25) због стравичне саобраћајне несреће у којој су погинуле три особе на Новом Београду.
Оптужница је подигнута због постојања оправдане сумње да се 26. октобра 2025. године на територији ГО Нови Београд, као учесник у саобраћају, Никола Ђ. није придржавао саобраћајних прописа, чиме је угрозио јавни саобраћај и довео у опасност живот и тијело људи, усљед чега је наступила смрт троје оштећених, док је један оштећени задобио тешке тјелесне повреде, пише Телеграф.
Оптужницом, која је предата Вишем суду у Београду на одлуку о потврђивању, окривљеном се на терет ставља кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја из члана 297, став 2 у вези става 1 Кривичног законика у вези члана 289, став 1 Кривичног законика, за које је запријећена казна затвора од 5 до 15 година.
Тужилаштво је предложило и да се Николи Ђ. продужи притвор због опасности од бјекства, да не би поновио кривично дјело у кратком временском периоду и због узнемирења јавности.
Такође, стављен је приједлог суду да након одржаног главног претреса окривљеног осуди на максималну затворску казну, као и да му изрекне обавезну мјеру безбједности забране управљања моторним возилом у односу на све врсте и категорије возила у трајању од 5 година.
Предложено је и да му суд изрекне мјеру безбједности одузимања предмета – путничког моторног возила марке „Ауди А4“.
Постоји оправдана сумња да је Никола Ђ. 26. октобра 2025. године око 00:44 часова на раскрсници улице Омладинских бригада и Булевара хероја са Кошара, као возач, поступао у грубој супротности са правилима саобраћаја, којом приликом није показао обзир према безбједности осталих учесника у саобраћају, јер је у стању веома тешке алкохолисаности (1,86 промила) и под дејством психоактивне супстанце – опојне дроге марихуана, управљао возилом марке „Ауди А4“.
Крећући се десном саобраћајном траком улице Булевара хероја са Кошара из правца моста на Ади према улици Тошин бунар, окривљени је дошао до наведене раскрснице, али се није зауставио испред обиљеженог пјешачког прелаза, када му је на семафору пролаз био забрањен (црвено свјетло) у трајању од најмање 9 секунди, већ је ушао у раскрсницу великом – неприлагођеном брзином од око 110 km/h, гдје је дозвољена брзина била 50 km/h, чиме је поступио супротно већем броју одредби из Закона о безбједности саобраћаја на путевима.
Том приликом је предњом страном возила ударио у десну бочну страну путничког моторног возила марке „Хјундаи I30“, којим је управљала Д.Ш., крећући се Булеваром хероја са Кошара из правца улице Тошин бунар према мосту на Ади, а у моменту незгоде је скретала лијево у улицу Омладинских бригада брзином од око 32,6 km/h, када јој је на семафору пролаз био дозвољен (зелено свјетло).
Усљед удара, њено возило се заротирало у десну страну и десном бочном страном ударило у стуб семафора и стуб електричне расвјете, усљед ког удара су Д.К., као и путници из истог возила Б.Ж. и М.Ж., задобили повреде због којих су на лицу мјеста преминули, док је тешке тјелесне повреде задобио Ј.П., путник из возила којим је управљао окривљени.
