Мотоциклиста претукао таксисту у центру града, па побјегао

На сарајевском Маријин Двору јуче је дошло до физичког обрачуна у којем је, према наводима очевидаца и колега, мотоциклиста претукао таксисту након несугласица у саобраћају.
Таксиста је наводно након напада остао лежати на коловозу, док су му у помоћ одмах притекли пролазници, међу којима и млађе особе које су се затекле на мјесту догађаја, пише Црна-Хроника.
Према ријечима колега повријеђеног, свему су претходиле несугласице у саобраћају, које су ескалирале у физички сукоб. Након инцидента, мотоциклиста се удаљио с мјеста догађаја.
За сада нема званичних информација о степену повреда таксисте, као ни о идентитету нападача.
Очекује се да ће полиција КС расвијетлити околности овог догађаја и подузети потребне мјере против починиоца.
