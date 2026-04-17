Авио-компаније уводе нове таксе и отказују летове због поскупљења горива

Нагли раст цијена млазног горива изазван америчко-израелским ратом против Ирана потресао је свјетску ваздухопловну индустрију, приморавајући авио компаније да повећају цијене и ревидирају своје финансијске изгледе.
Цијене млазног горива скочиле су са 85 на 90 долара по барелу, на 150 до 200 долара посљедњих недјеља, што је финансијски ударац за индустрију у којој је снабдијевање горива четвртина оперативних трошкова, преноси Ројтерс.
Грчка компанија Егејан Ерлајнс очекује да ће обуставити летове ка Блиском истоку и да ће скок цијена имати "значајан утицај" на њене резултате у првом кварталу.
Ер Франс је саопштио да планира да повећа цијене карата за дуге релације како би ријешила питање растућих цијена горива на 50 евра по повратном лету.
Холандски КЛМ саопштио је у четвртак да ће отказати 160 европских летова наредног мјесеца усљед растућих трошкова, док Ер Индија наводи да доплате на међународним рутама нису надокнадиле експоненцијални раст цијена горива.
Новозеландска авио компанија ће смањити летове до маја и јуна и повећати цијену карата будући да је прва најавила велико повећање на почетку сукоба на Блиском истоку.
Американ Ерлајнс саопштио је да ће повећати накнаде за предати пртљаг за 10 долара за први и други предати пртљаг, а 150 долара за трећи на домаћим и кратким међународним летовима.
Такође је смањила и одређене погодности за путнике у економској класи.
Чајна Истерн ерлајнс ће повећати доплате за гориво за домаће летове од 5. априла, летови од 800 километара и мање очекује доплата од осам долара, а преко 800 километара 17 долара.
Азијана ће смањити 22 лета између апила и јула због повећања трошкова, а Делта Ерлајнс ће смањити капацитет за око 3,5 процентних поена за први и други пртљаг и 50 долара за трећи.
Изиџет је упозорио на већи полугодишњи губитак прије опорезивања између 731 милион и 758 милиона долара, укључујући 25 милиона фунти додатних трошкова горива у марту.
ИАГ, власник Бритиш ервејза, саопштио је у марту да не планира да одмах повећа цијене карата, јер је осигурао велики дио свог горива на краћи и средњи рок, преноси Ројтерс.
Највећа индијска авио-компанија Индиго ће увести накнаде за гориво на свим летовима укључујући накнаду од 900 рупија за летове до Блиског истока и накнаду од 2.300 рупија за летове до Европе.
Џет блу ервејз ће такођи повећати накнаде за регистровани пртљаг, за четири или девет долара, а Коријан ер улази у ванредни режим од априла, пише Ројтерс.
Луфтханза ће приземљити 27 авиона које користи Сити лајн на кратким релацијама раније него што је планирао, као и четири старија Ербус А340-600 за дуге релације крајем љета и тиме смањити понуду за кратке и средње летове за пет авиона током зиме 2026/2027.
Туркиш ерлајнс ће од 1. маја, као и Луфтханза, увести привремену доплату за гориво од 10 евра по путнику на рутама између Турске и Европе, а доплата ће се примјењивати на резервације направљене од 1. априла и касније поласке од 1. маја.
Америчка авио-компанија Јунајтед ерлајнс смањује непрофитабилне летове током наредна два квартала док се припрема да цијене нафте остану изнад 100 долара до краја 2027. године, а према саопштењу компаније, успјешно су повећали цијене карата без значајног оштећења резервација.
Канадски Вестџет ће додати доплату за гориво по цијени од 43 долара на неке резервације и комбиноваће летове како трошкови расту.