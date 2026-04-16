Исплаћено 6,4 милиона за подстицаје

16.04.2026 14:58

Фото: АТВ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске данас је посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило 6.415.532 КМ и то за 519 корисникa.

"Исплаћене су сљедеће мјере - подршка мјерама у заштити здравља животиња у износу од 903.825 КМ, подршка очувању аутохтоних раса у износу од 15.000 КМ, подршка увођењу технолошких иновација у износу од 477.110 КМ, подршка пословним активностима удружења жена у износу од 87.643 КМ, подршка за подизање нових засада у износу од 152.475 КМ, подршка пројектима руралног развоја (кластери) у износу од 410.000 КМ, подршка преносу знања и вјештина у пољопривредној производњи у износу од 130.000 КМ, подршка за инвестиције у унапређење ветеринарске дјелатности у износу од 336.288 КМ, подршка инвестицијама у тржишну инфраструктуру у износу од 776.484 КМ и подршка опремању лабораторија у износу од 50.000 КМ", наводи се у саопштењу.

Тако исплаћене су и остале премије и подршка.

"То су премија за произведене и продане саднице у износу од 469.004 КМ, подршка пословним активностима пољопривредних задруга у износу од 744.498 КМ, подршка Задружном савезу Републике Српске у износу од 167.310 КМ, премија за жалбе у износу од 61.659 КМ, подршка за медијским активностима, сајмовима и подршка вођењу РПГ-а у износу од 263.277 КМ, подршка изградњи објеката у сточарству у износу од 335.873 КМ", наводи се у саопштењу.

Такође исплаћена је и подршка за набавку пољопривредне механизације – трактори у износу од 251.169 КМ.

"Исплаћена је подршка за вишегодишње засаде, инвестиције у наводњавање и подизање противградне мреже у износу од 111.666 КМ, подршка инвестицијама у постављању соларних панела на производним објектима у износу од 391.324 КМ, подршка за набавку опреме у сточарској производњи у износу од 112.839 КМ, подршка набавци и уградњи технолошке опреме за прехрамбену индустрију у износу од 168.088 КМ", навели су о саопштењу.

Исплате се односе на преостале обавезе према правним лицима након што је окончана Мултилатерална компензација.

Што се тиче обавеза према физичким лицима оне су у потпуности измирене када је у питању 2025. година, закључили су у саопштењу.

Више из рубрике

Катанац врата капија

Економија

Затвара се најлуксузнији хотел

3 ч

0
Канцеларија, посао, стрес

Економија

Би-би-си укида скоро 2.000 радних мјеста: Најављено масовно отпуштање радника

4 ч

0
Жена руком извлачи веш из машине за сушење веша.

Економија

Повлачи се хиљаду машина за сушење веша, могу да експлодирају

5 ч

0
Огласили се из УПЕОИ: Никада нисмо тражили финансијску помоћ од ЕРС-а

Економија

Огласили се из УПЕОИ: Никада нисмо тражили финансијску помоћ од ЕРС-а

1 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

16

41

Ови хороскопски знакови мрзе када ствари не иду по њиховом

16

36

Ово може само у БиХ: Назвао полицију да пријаву швалерацију

16

29

Бернардо Силва напушта Сити и прелази у Јувентус

16

26

Макрон поручио тинејџерима: Искључите телефоне и читајте

16

11

Земљотрес у Црној Гори, осјетило се и у БиХ

