Исплаћено 6,4 милиона за подстицаје

Аутор:АТВ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске данас је посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило 6.415.532 КМ и то за 519 корисникa.
"Исплаћене су сљедеће мјере - подршка мјерама у заштити здравља животиња у износу од 903.825 КМ, подршка очувању аутохтоних раса у износу од 15.000 КМ, подршка увођењу технолошких иновација у износу од 477.110 КМ, подршка пословним активностима удружења жена у износу од 87.643 КМ, подршка за подизање нових засада у износу од 152.475 КМ, подршка пројектима руралног развоја (кластери) у износу од 410.000 КМ, подршка преносу знања и вјештина у пољопривредној производњи у износу од 130.000 КМ, подршка за инвестиције у унапређење ветеринарске дјелатности у износу од 336.288 КМ, подршка инвестицијама у тржишну инфраструктуру у износу од 776.484 КМ и подршка опремању лабораторија у износу од 50.000 КМ", наводи се у саопштењу.
Тако исплаћене су и остале премије и подршка.
"То су премија за произведене и продане саднице у износу од 469.004 КМ, подршка пословним активностима пољопривредних задруга у износу од 744.498 КМ, подршка Задружном савезу Републике Српске у износу од 167.310 КМ, премија за жалбе у износу од 61.659 КМ, подршка за медијским активностима, сајмовима и подршка вођењу РПГ-а у износу од 263.277 КМ, подршка изградњи објеката у сточарству у износу од 335.873 КМ", наводи се у саопштењу.
Такође исплаћена је и подршка за набавку пољопривредне механизације – трактори у износу од 251.169 КМ.
"Исплаћена је подршка за вишегодишње засаде, инвестиције у наводњавање и подизање противградне мреже у износу од 111.666 КМ, подршка инвестицијама у постављању соларних панела на производним објектима у износу од 391.324 КМ, подршка за набавку опреме у сточарској производњи у износу од 112.839 КМ, подршка набавци и уградњи технолошке опреме за прехрамбену индустрију у износу од 168.088 КМ", навели су о саопштењу.
Исплате се односе на преостале обавезе према правним лицима након што је окончана Мултилатерална компензација.
Што се тиче обавеза према физичким лицима оне су у потпуности измирене када је у питању 2025. година, закључили су у саопштењу.
