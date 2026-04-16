Повлачи се хиљаду машина за сушење веша, могу да експлодирају

16.04.2026 11:34

Жена руком извлачи веш из машине за сушење веша.
Фото: pexels/Sarah Chai

У данашње вријеме готово је немогуће замислити свакодневицу без машине за прање и сушење веша.

Ови кућни апарати, који нам штеде вријеме и труд, постали су незаобилазан дио модерних домаћинстава.

Међутим, управо један од тих уређаја, сушилица за веш, нашао се у центру озбиљног безбједносног упозорења. Око 85.000 домаћинстава требало би да добије посјету произвођача због потенцијалног ризика од пожара, а проблем се односи на одређене моделе са топлотном пумпом које производи Хаиер.

Проблем код различитих брендова

Ријеч је о уређајима који су на тржишту продавани под више различитих брендова, укључујући Бауматиц, Kendi, Kапле, Хувер, Иберна, Ламона и Монтпеилер. Управо та широка дистрибуција додатно забрињава јер се многи од тих модела налазе и на европском, па тако и на хрватском тржишту.

Стигло упозорење

Канцеларија за безбједност производа и стандарде ове недјеље је објавила да ће бити спроведен програм отклањања недостатака. "Произвођачи у Уједињеном Краљевству покренули су програм модификације за производе обухваћене овим безбједносним проблемом“, навели су.

Турска напад

Свијет

Турска уводи строже мјере у школама након два масакра

"Компаније ће посјетити свако домаћинство које посједује погођене сушилице за веш и учинити их безбједним.”

ОПСС позива све грађане на које се ово односи, укључујући и оне који нису сигурни да ли су погођени, да провјере списак модела и контактирају произвођача. Путем доступних линкова можете провјерити да ли је ваш модел погођен.

Стручњаци упозоравају да корисници који посједују наведене моделе треба одмах да провјере серијске ознаке својих уређаја. Ако се утврди да је сушилица међу погођенима, препорука је да се уређај одмах искључи из струје и не користи док се не изврши поправка.

Велика већина домаћинстава посједује сушилицу за веш, што је чини једним од најчешће коришћених кућних уређаја. Међутим, стручњаци за безбједност недавно су упозорили да је овај уређај који штеди вријеме уједно и међу најопаснијима.

авион-пилот

Регион

Авион принудно слетио, пилот одмах пребачен у болницу

Подаци о пожарима британске владе показују да сушилице за веш узрокују 884 пожара годишње у Уједињеном Краљевству, што је више од 16 недјељно. Анализа организације Electrical Safety First, заснована на подацима Министарства унутрашњих послова, сугерише да су кућни електрични уређаји повезани са најмање три случајна пожара дневно у Енглеској, преноси Курир.

Прочитајте више

Љубавни пар

Љубав и секс

Само једно питање открива да ли је ваша веза са партнером здрава

1 ч

0
Измјена саобраћаја мјесец дана у једној бањалучкој улици

Бања Лука

Измјена саобраћаја мјесец дана у једној бањалучкој улици

1 ч

0
Турске безбједносне снаге и службе за ванредне ситуације стоје у дворишту средње школе где је нападач отворио ватру, у Сивереку, на југоистоку Турске.

Свијет

Турска уводи строже мјере у школама након два масакра

1 ч

0
Спот за прославу јубилеја Апатинске пиваре, бренд Јелен пиво. Александар Стојковић Пикси држи пиво.

Друштво

Апатинска пивара прославља 270 година постојања

1 ч

0

Више из рубрике

Огласили се из УПЕОИ: Никада нисмо тражили финансијску помоћ од ЕРС-а

Економија

Огласили се из УПЕОИ: Никада нисмо тражили финансијску помоћ од ЕРС-а

22 ч

1
Сташа Кошарац

Економија

Кошарац: Русија одобрила увоз јабука и крушака из Републике Српске

23 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијене нафте пале након знакова да би САД и Иран могли да наставе разговоре

1 д

0
Соларни панели на пољу

Економија

Проблеми гуше произвођаче енергије

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

06

МУП Српске издао саопштење: Појачане мјере безбједности

13

03

Минић: Расте свијест грађана и привредника о значају осигурања

13

01

Ухапшен Бањалучанин због провале у приватну кућу

12

58

Стевандић разговарао са студентима Правног факултета

12

57

м:тел наградна игра "Никад лакше до аута" доноси вриједне награде

