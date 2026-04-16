Повлачи се хиљаду машина за сушење веша, могу да експлодирају

У данашње вријеме готово је немогуће замислити свакодневицу без машине за прање и сушење веша.
Ови кућни апарати, који нам штеде вријеме и труд, постали су незаобилазан дио модерних домаћинстава.
Међутим, управо један од тих уређаја, сушилица за веш, нашао се у центру озбиљног безбједносног упозорења. Око 85.000 домаћинстава требало би да добије посјету произвођача због потенцијалног ризика од пожара, а проблем се односи на одређене моделе са топлотном пумпом које производи Хаиер.
Ријеч је о уређајима који су на тржишту продавани под више различитих брендова, укључујући Бауматиц, Kendi, Kапле, Хувер, Иберна, Ламона и Монтпеилер. Управо та широка дистрибуција додатно забрињава јер се многи од тих модела налазе и на европском, па тако и на хрватском тржишту.
Канцеларија за безбједност производа и стандарде ове недјеље је објавила да ће бити спроведен програм отклањања недостатака. "Произвођачи у Уједињеном Краљевству покренули су програм модификације за производе обухваћене овим безбједносним проблемом“, навели су.
"Компаније ће посјетити свако домаћинство које посједује погођене сушилице за веш и учинити их безбједним.”
ОПСС позива све грађане на које се ово односи, укључујући и оне који нису сигурни да ли су погођени, да провјере списак модела и контактирају произвођача. Путем доступних линкова можете провјерити да ли је ваш модел погођен.
Стручњаци упозоравају да корисници који посједују наведене моделе треба одмах да провјере серијске ознаке својих уређаја. Ако се утврди да је сушилица међу погођенима, препорука је да се уређај одмах искључи из струје и не користи док се не изврши поправка.
Велика већина домаћинстава посједује сушилицу за веш, што је чини једним од најчешће коришћених кућних уређаја. Међутим, стручњаци за безбједност недавно су упозорили да је овај уређај који штеди вријеме уједно и међу најопаснијима.
Подаци о пожарима британске владе показују да сушилице за веш узрокују 884 пожара годишње у Уједињеном Краљевству, што је више од 16 недјељно. Анализа организације Electrical Safety First, заснована на подацима Министарства унутрашњих послова, сугерише да су кућни електрични уређаји повезани са најмање три случајна пожара дневно у Енглеској, преноси Курир.
