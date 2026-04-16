Само једно питање открива да ли је ваша веза са партнером здрава

16.04.2026 11:32

Фото: Pexels/Lais Queiroz

Џесмин Матар, савјетница за ментално здравље, постала је вирална на мрежама након што је у видео-снимку на ТикТоку открила једно питање које открива да ли је ваша веза здрава или, пак, није.

Њен видео-снимак покренуо је многе да преиспитају своје љубавне односе и стилове привржености.

Кључно питање

У видеу Матар објашњава да клијенте често пита: "Да се ваша веза данас заврши, да ли бисте и даље били добро?" Иако је нормално да вам партнер недостаје након раскида, осјећај да "не можете постојати без њега" може да представља дубљи проблем.

- Да ли бисте могли да имате свој живот? Осјећај да не можете да постојите без партнера је знак за узбуну. То ми говори да веза вјероватно од почетка није била здрава.

Љубав или емоционална зависност?

Матар је за "Newsweek" изјавила да жели да оспори идеју да су емоционални интензитет или потешкоће аутоматски једнаки љубави.

- Здрава веза не би требало да ствара осјећај да не можете да живите без некога. Можете некога дубоко да волите, може вам недостајати и срце може да вам буде сломљено, али и даље би требало да се осјећате као да сте самостални."

Додала је да многи људи мијешају емоционалну зависност с повезаношћу.

- Понекад једно јасно питање може да помогне људима да напокон сагледају своју ситуацију онаквом каква јесте - рекла је.

(Индекс.хр)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

