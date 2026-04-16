БОРС поднио кривичне пријаве: Стоп величању ратног злочинца Махмуљина

Борачка организација Републике Српске (БОРС) поднијела је кривичне пријаве против организатора скупа у Тузли, јер су овај догађај најавили плакатом на којем је лик пресуђеног ратног злочинца Сакиба Махмуљина.
"Махмуљин је пресуђени ратни злочинац, под чијом командом су на озренско-возућком ратишту одсијецане главе и чињени стравични злочини, а величање његовог лика вријеђа достојанство и осјећања, посебно породица бораца погинулих на том ратишту", рекао је потпредсједник Одбора породица погинулих и заробљених бораца у БОРС-у Бранко Граховац.
Он је навео да су због нарушавања осјећања породица погинулих српских бораца кривичне пријаве поднесене против главног имама Меџлиса Исламске заједнице у Тузли Ахмеда Хускановића, предсједника Меџлиса Амира Карића, координатора Мреже младих из Тузле Нихада Ибришевића и директора Босанског културног центра Тузланског кантона Сеада Мумића.
Истакао је да је подношење кривичних пријава једино што се сада може учинити у одбрани достојанства породица.
"Не очекујем ништа добро из Суда БиХ, али имамо право да тражимо правично суђење, те да се суди на исти начин свима", рекао је Граховац за Срну.
