Шмит, можда, одлази, али са собом не носи проблеме које је проузроковао

Аутор:Бранка Дакић
Дошао је на нелегалан начин. Увјеравао је да ће ријешити проблеме, али је, умјесто тога, БиХ довео у дубоку политичку кризу. Посебно ће остати упамћен по измјени Изборног закона током изборне ноћи прије четири године, измјени Кривичног законика БиХ, али и наметању бројних других одлука, штетних по Републику Српску.
Зато не чуди што многи једва чекају да Кристијану Шмиту виде леђа. Међутим, иако Шмит одлази, хаос који је направио не носи са собом. Оставља га нама и готово је нерелано за очекивати да било ко може поправити то што је нијемац направио за четири године.
"ОХР је, углавном, изазивао кризе. Углавном је био једностран у свом постојању. Одавно је прошло вријеме његовог функционисања у БиХ. Све што су радили није довело ни до каквог напретка БиХ, него је искључиво било усмјерено ка подршци бошњачким политикама", каже Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а ПД ПС БиХ.
Одласком Шмита, не затвара се Канцеларија ОХР-а, а требало би се радити све на томе да се и на та врата стави кључ, став је опозиције из Републике Српске. Све док смо под протекторатом, нема ни напретка ка Европској унији.
"Ја мислим да све треба учинити, да то треба бити кључни приоритет свих политичких структура и нас у Републици Српској да се затвори Канцеларија ОХР-а, јер је то једини прави сигнал да домаће институције могу радити свој посао", каже Бранислав Бореновић, посланик Клуба ПДП-СДС-Листа за правду и ред у ПД ПС БиХ.
Само је у БиХ могуће да легитимно изабране представнике власти смијени један странац и то није држава, каже Драшко Станивуковић. Подсјећа и да су Шмитови претходници само проузроковали проблеме у БиХ, па ништа добро не можемо очекивати од његовог насљедника.
"Таман када треба отићи, он нам баци закон и дође други и опет баци закон. Не знам да ли је пригодно поређење, али културно ћу покушати да кажем, кад се они смјењују, остаје ОХР гаће су прљаве, без обзира како их окренули", рекао је Драшко Станивуковић, предсједник ПСС-а.
У Сарајеву не мисле да је вријеме за затварање ОХР-а. Признају и они да Кристијан Шмит није добро радио, али немају ништа против тога да о животу грађана БиХ одлучује неки странац.
"Тај интервенционизам је потребан БиХ, јер не смијемо дозволити да настане неки вакуум у коме би свако на свој начин узимао од Дејтонског устава шта му одговара", каже Шемсудин Мехмедовић, посланик СДА у ПД ПС БиХ.
ОХР је окупациона канцеларија, а дјеловањем високих представника у великој мјери је нарушен Дејтонски мировни споразум, а нарушавање мировног споразума води у нове сукобе.
"Мислим да је сасвим недопустиво и за људе који говоре о Европској унији, да БиХ као државна заједница има протектора, дакле има вице краља, који може да донесе одлуку да ако не слушамо њега, можемо завршити у затвори или бити лишени грађанских и људских права", каже Данијел Симић, предсједник Удружења новинара Републике Српске.
Ко ће Шмита наслиједити још се не зна. У Сарајеву се спомиње специјална изасланица Велике Британије, Карен Пирс. Из Српске поручују да је то само сарајевска пропаганда, али и да ко год да дође, није добро дошао.
