Којић: У Сарајеву ослобађају оне који су одговорни за злочине над српским цивилима

АТВ
13.04.2026 15:45

Суд БиХ ослобађа све оне који су одговорни за злочине над српским цивилима и искључиво служи муслиманском корпусу и политичком Сарајеву, изјавио је Срни предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић.

Након што је Апелационо од‌јељење Суда БиХ укинуло пресуду некадашњем команданту 43. дринске бригаде тзв. Армије БиХ Рамизу Дураковићу за злочине над српским цивилима на подручју Чајнича, Којић је апеловао да руководство Републике Српске предузме кораке да би се спријечило судство на нивоу БиХ да д‌јелује брутално према српским жртвама и њиховим преживјелим сродницима.


"Срби су током цијелог рата убијани на највеће православне празнике, а данас у миру који је само мртво слово на папиру, ратни кадрови из Ф БиХ настављају ту праксу и соле ране српском народу желећи нам показати да овд‌је нема мјеста за Србе", истакао је Којић.


Таквим ослобађајућим пресудама, каже Којић, Суд БиХ покушава да ослаби позицију Републике Српске у БиХ.


"Суд БиХ ослобађа све оне који су одговорни за злочине над српским цивилима, али зато свако онај ко честита рођендан Ратку Младићу и Милораду Додику, ко подигне три прста добије казну истог временског интервала и то коначну, док се разним Дудаковићима срамно мале пресуде укидају", рекао је Којић за Срну.

