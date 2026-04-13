ХДЗ БиХ одлучио ко ће бити кандидат за члана Предсједништва БиХ

Руководство ХДЗ-а донијело је одлуку да ће Даријана Филиповић бити кандидат те странке за члана Предсједништва БиХ из реда хрватског народа.
Она је актуелни посланик у Представничком дому Парламентарне скупштине БИХ и потпредсједница ХДЗ-а БиХ.
Одлука је усвојена на сједницама Предсједништва и Средишњег одбора ХДЗ-а БиХ у Мостару.
